Compte enrere per tenir a punt les piscines el dia 21

Ha començat el compte enrere per a l’obertura de les piscines municipals de Terrassa. La piscina del parc de Vallparadís encara aquest dimarts era buida. La brigada municipal haurà d’afanyar-se per tenir-la a punt per al dissabte 21 de juny, quan també obriran la resta de piscines descobertes: Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes, coincidint amb l’inici de la temporada d’estiu.

Els últims mesos s’han reparat les fuites que afectaven la instal·lació de Vallparadís. L’equipament s’omplirà amb aigua de boca, tot i que en algun moment s’havia plantejat utilitzar aigües freàtiques per la passada situació de sequera. Segons fonts de l’Ajuntament, un cop acabada la temporada, l’aigua es buidarà i no hi ha previst cap pla per reciclar-la, ja que haurà estat tractada químicament i no és reutilitzable.

Les piscines municipals de Terrassa romandran obertes fins al 31 d’agost. L’entrada per al públic general, d’entre 14 i 64 anys, tindrà un cost de 3 euros. Els infants d’entre 7 i 13 anys i les persones majors de 65 anys pagaran 2,50 euros. A més, col·lectius com esplais i campus esportius podran gaudir de descomptes especials.

Les entrades es podran adquirir a les taquilles de les piscines o mitjançant venda anticipada en línia, disponible tres dies abans a partir de les 21.00 hores del torn de bany corresponent.

Segons el web municipal, com en anys anteriors, s’establiran dos torns de bany: un de matí, de 10.30 a 14.10 hores, i un de tarda, de 15.30 a 19.10 hores i no hi haurà abonaments, si bé sí una targeta de 10 usos. L’Ajuntament diu que l’objectiu és facilitar l’accés al màxim nombre de persones.

Els vestidors i lavabos estaran oberts de 10.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.30 hores, per tal que els usuaris disposin del temps necessari un cop finalitzat l’horari de bany. Es manté la mesura introduïda fa dos anys i, per facilitar la rotació a les zones de pícnic, caldrà fer reserva prèvia de les taules.