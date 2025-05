Contenidors reforçats a Terrassa per evitar que els senglars els bolquin

Aquesta setmana l'Ajuntamentde Terrassa ha dut a terme una actuació de millora en la protecció dels contenidors del barri de Can Palet de Vista Alegre, amb l’objectiu de minimitzar els efectes provocats pels senglars, que sovint bolquen els contenidors en cerca d’aliment. El veïnat havia manifestat el seu enuig de manera reiterada.

El barri ja comptava amb 12 contenidors protegits, i 6 més han estat reforçats amb un sistema de protecció inferior que n’evita el bolcatge, com a resposta a diverses incidències detectades en les darreres setmanes. A més, s’han instal·lat tres noves proteccions als carrers de l'Oreneta, de la Cadernera, de Sant Jeroni, de Vista Alegre (dos emplaçaments) i del Xot, "reforçant així la seguretat i la neteja a la via pública". No obstant això, veïns de la urbanització ja han enregistrat a les darreres hores diverses imatges amb porcs senglars tombant les noves estructures i amb contenidors bolcats de nou malgrat les proteccions.

Condicions "òptimes"

"Aquesta actuació forma part del compromís del consistori per millorar la convivència entre el medi urbà i la fauna salvatge, així com per mantenir l’espai públic en condicions òptimes per al veïnat", afegeix el govern municipal.

El compromís busca també mantenir l’espai públic en condicions òptimes. Actualment la ciutat ja compta amb més d'una quarantena de barreres per fixar les bateries de contenidors en diversos punts, especialment en barris disseminats. És el cas, per exemple de Les Torres de Can Parellada.