Crit solemne contra el "cop d'estat ideològic" del Karmel

La plataforma "Recuperem el Karmel" s'ha deixat veure però sobretot, sentir, aquesta tarda, per manifestar-se contra la nova direcció de l'Escola Mare de Déu del Carme. Unes 200 persones s'han unit rere una pancarta que encapçalava les protestes amb el lema "Fora ideologies ultra de les nostres escoles". Francesc, membre de la plataforma, denúncia la falta de diàleg amb la direcció del centre, dient que “ens acusen de deixar malament el llegat de l’escola, però el que volem és que aquesta escola continuï. Qui fa malbé aquest llegat és aquesta nova direcció”. Demanen a aquest equip directiu que marxi, i si no, “els farem fora”, diu.

La marxa ha iniciat a la porta de l’edifici de secundària, al carrer Voluntaris, i s'ha desplaçat poc a poc, i arreplegant manifestants carrer per carrer, fins a arribar a la Plaça Vella. Durant la comparsa se sentien crits i càntics com ara “volem educació, no un bastió adoctrinador”, “recolzem els docents, cap ben alt i ben valent”, “model disfressat, és ideològic camuflat” i “visca l’escola lliure i en català”.

A mesura que s’acostaven al centre de la ciutat, pujaven els decibels gràcies als xiulets i els altaveus, fins a culminar en un gran i llarg aplaudiment a la Plaça Vella que ha precedit la lectura del manifest: "La trajectòria del director del model educatiu, de més de 20 anys a les direccions de diferents centres n’és testimoni. En tots aquests anys, la seva presència en diferents escoles ha generat controvèrsia i malestar: adoctrinament, sectarisme, persecució al professorat, enfrontar pares i alumnes entre ells, entre d’altres". "No podem acceptar que, en nom de l’ordre, es posin en risc els valors que han definit el nostre projecte educatiu: el respecte, la convivència i el diàleg. Substituir valors per disciplina no és transformar l’escola —és desfigurar-la". La plataforma reclama suport també a administracions públiques com el Departament d'Educació o l'Ajuntament de Terrassa, per "vetllar pel benestar de tots els infants i adolescents de la ciutat".

La resposta de la direcció

La direcció del Karmel també ha emès un comunicat de “repulsa absoluta per aquesta forma d’actuar tan incomprensible i injusta i tornem a demanar a aquestes famílies que facin ús del diàleg”. L'escola argumenta que "a ens adaptem als canvis i sempre busquem millorar la nostra qualitat educativa incorporant persones que, gràcies a les seves competències i habilitats, treballen amb professionalitat i neutralitat lluny de la imposició de cap mena d’ideologies".