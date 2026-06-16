Terrassa

Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Divendres 3 de juliol

Terrassa s'omple de concerts, cultura popular, esports, espectacles familiars i molts més actes repartits per tota la ciutat. A continuació trobaràs la programació oficial completa ordenada cronològicament, amb el lloc on es realitza cada activitat.

  • Concert a la Plaça Didó a la FM Terrassa 2025 -
  • Celebració del Raval Infernal a la FM Terrassa 2025 -
  • Monòleg de Yunez Chaib a l'Amfiteatre del parc de Sant Jordi a la FM Terrassa 2025 -
  • Concert de l'Orquestra Di-Versiones a la FM Terrassa 2025 -
  • Activitats infantils a Vallparadís a la FM Terrassa 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juny de 2026 a les 21:07

DIVENDRES, 3 DE JULIOL — Obertura de la Festa Major

Matí

09:00h — Exposició de Motos i Bicicletes Montesa (Esports) — Plaça del Progrés

09:00h — 25è Torneig Europeu Escoles de Hockey (TEEH) (Esports) — A determinar

10:00h — Juguem com Abans (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu

10:00h — El Mar de Tots (Activitat familiar) — Raval de Montserrat

11:00h — Els Gegants Vells es Pentinen per Festa Major (Cultura Popular) — Atri de l'Ajuntament

11:00h — Taller de Glosa (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

Tarda

17:00h — Activitats Infantils (Activitat familiar) — Plaça de la Torre del Castell Palau

17:00h — Descobreix el Tir amb Arc (Altres) — A determinar

17:45h — Visita la Casa del Poble de Terrassa (Altres) — A determinar

 

  • Activitats infantils a Vallparadís a la FM Terrassa 2025

18:00h — Encesa del Ciri de Festa Major (Cultura Popular) — Atri de l'Ajuntament

18:00h — Baixada del Drac (Cultura Popular) — Carretera de Matadepera

18:30h — Concert dels alumnes de l'Aula de Música Tradicional Terrassenca (Concert) — A determinar

19:00h — Pregó Autèntic (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

19:00h — Terrassa Balla (Sessió DJ) — Plaça de Lluís Companys

20:00h — Gospelins (Concert) — Plaça del Rector Homs

20:00h — Inici de la Festa (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

20:00h — Retransmissió dels Actes d'Obertura de la Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

20:00h — Wicked Dog (Concert) — A determinar

 

  • Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la FM Terrassa 2025

20:00h — Nit d'Amics. Blocs d'Escalada i Bon Ambient (Esports) — A determinar

20:30h — Doble Ballada de Sardanes (Ball) — Plaça Vella

20:30h — Los Chivatos (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

20:45h — No N'hi Ha Prou (Concert) — A determinar

20:45h — Trinxats Rural Punk (Concert) — Plaça Didó

Nit

21:00h — Terrassa Balla (Sessió DJ) — Plaça de Lluís Companys

21:05h — Sinónimo de Lukro (Concert) — Rambla d'Ègara

21:30h — L'Eclipsi Total Solar (Altres) — Agrupació Astronòmica de Terrassa

21:30h — Gospel Vallès (Concert) — Plaça del Rector Homs

21:50h — La Plata (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

22:00h — No Hay Negros en el Tibet (Monòleg) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi

 

  • Monòleg de Yunez Chaib a l`Amfiteatre del parc de Sant Jordi a la FM Terrassa 2025

22:00h — Nit de Poesia (Espai tranquil) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera

22:00h — Miriam Rodríguez (Concert) — Plaça Nova

22:10h — Capdetrons (Concert) — Rambla d'Ègara

22:15h — Belen Natalí (Concert) — Plaça Didó

22:30h — Raval Infernal (Cultura Popular) — Raval de Montserrat

 

  • Celebració del Raval Infernal a la FM Terrassa 2025

22:30h — Retransmissió del Raval Infernal (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau

23:00h — Ball de Gralles (Ball) — Plaça de la Torre del Castell Palau

23:00h — Tons & Sons (Concert) — Plaça del Rector Homs

23:20h — Código Neurótico & Friends (Concert) — A determinar

23:40h — Dame Area (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

23:45h — Tremendo & Griffi (Concert) — Plaça Didó

23:59h — Obac Climb (Esports) — A determinar

Matinada

00:00h — Balkan Paradise Orchestra (Concert) — Plaça Vella

00:00h — Els Amics de les Arts (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

 

  • Concert a la Plaça Didó a la FM Terrassa 2025

00:15h — Les Antines (Ball) — Plaça de la Torre del Castell Palau

00:50h — Morning Sickness (Concert) — Rambla d'Ègara

01:00h — VVV Trippin' You (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló

01:00h — DJ Trabubu (Sessió DJ) — Plaça Didó

01:30h — DJ Surda (Sessió DJ) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís

01:30h — DJ Local (Sessió DJ) — Plaça de la Torre del Castell Palau

02:40h — Verushka (Sessió DJ) — Plaça del Vapor Ventalló

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