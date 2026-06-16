Programació completa de la Festa Major de Terrassa 2026: Divendres 3 de juliol

DIVENDRES, 3 DE JULIOL — Obertura de la Festa Major
Matí
09:00h —
Exposició de Motos i Bicicletes Montesa (Esports) — Plaça del Progrés
09:00h —
25è Torneig Europeu Escoles de Hockey (TEEH) (Esports) — A determinar
10:00h —
Juguem com Abans (Activitat familiar) — Plaça Salvador Espriu
10:00h —
El Mar de Tots (Activitat familiar) — Raval de Montserrat
11:00h —
Els Gegants Vells es Pentinen per Festa Major (Cultura Popular) — Atri de l'Ajuntament
11:00h —
Taller de Glosa (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau Tarda
17:00h —
Activitats Infantils (Activitat familiar) — Plaça de la Torre del Castell Palau
17:00h —
Descobreix el Tir amb Arc (Altres) — A determinar
17:45h —
Visita la Casa del Poble de Terrassa (Altres) — A determinar
Activitats infantils a Vallparadís a la FM Terrassa 2025
Marcel Marsal
18:00h —
Encesa del Ciri de Festa Major (Cultura Popular) — Atri de l'Ajuntament
18:00h —
Baixada del Drac (Cultura Popular) — Carretera de Matadepera
18:30h —
Concert dels alumnes de l'Aula de Música Tradicional Terrassenca (Concert) — A determinar
19:00h —
Pregó Autèntic (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
19:00h —
Terrassa Balla (Sessió DJ) — Plaça de Lluís Companys
20:00h —
Gospelins (Concert) — Plaça del Rector Homs
20:00h —
Inici de la Festa (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
20:00h —
Retransmissió dels Actes d'Obertura de la Festa Major (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
20:00h —
Wicked Dog (Concert) — A determinar
Concert de l`Orquestra Di-Versiones a la FM Terrassa 2025
Lluís Clotet
20:00h —
Nit d'Amics. Blocs d'Escalada i Bon Ambient (Esports) — A determinar
20:30h —
Doble Ballada de Sardanes (Ball) — Plaça Vella
20:30h —
Los Chivatos (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
20:45h —
No N'hi Ha Prou (Concert) — A determinar
20:45h —
Trinxats Rural Punk (Concert) — Plaça Didó Nit
21:00h —
Terrassa Balla (Sessió DJ) — Plaça de Lluís Companys
21:05h —
Sinónimo de Lukro (Concert) — Rambla d'Ègara
21:30h —
L'Eclipsi Total Solar (Altres) — Agrupació Astronòmica de Terrassa
21:30h —
Gospel Vallès (Concert) — Plaça del Rector Homs
21:50h —
La Plata (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
22:00h —
No Hay Negros en el Tibet (Monòleg) — Amfiteatre del Parc de Sant Jordi
Monòleg de Yunez Chaib a l`Amfiteatre del parc de Sant Jordi a la FM Terrassa 2025
Lluís Clotet
22:00h —
Nit de Poesia (Espai tranquil) — Jardins de la Casa Alegre de Sagrera
22:00h —
Miriam Rodríguez (Concert) — Plaça Nova
22:10h —
Capdetrons (Concert) — Rambla d'Ègara
22:15h —
Belen Natalí (Concert) — Plaça Didó
22:30h —
Raval Infernal (Cultura Popular) — Raval de Montserrat
Celebració del Raval Infernal a la FM Terrassa 2025
Marcel Marsal
22:30h —
Retransmissió del Raval Infernal (Cultura Popular) — Plaça de la Torre del Castell Palau
23:00h —
Ball de Gralles (Ball) — Plaça de la Torre del Castell Palau
23:00h —
Tons & Sons (Concert) — Plaça del Rector Homs
23:20h —
Código Neurótico & Friends (Concert) — A determinar
23:40h —
Dame Area (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
23:45h —
Tremendo & Griffi (Concert) — Plaça Didó
23:59h —
Obac Climb (Esports) — A determinar Matinada
00:00h —
Balkan Paradise Orchestra (Concert) — Plaça Vella
00:00h —
Els Amics de les Arts (Concert) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
Concert a la Plaça Didó a la FM Terrassa 2025
Pol Ortega
00:15h —
Les Antines (Ball) — Plaça de la Torre del Castell Palau
00:50h —
Morning Sickness (Concert) — Rambla d'Ègara
01:00h —
VVV Trippin' You (Concert) — Plaça del Vapor Ventalló
01:00h —
DJ Trabubu (Sessió DJ) — Plaça Didó
01:30h —
DJ Surda (Sessió DJ) — Escenari Vela. Parc de Vallparadís
01:30h —
DJ Local (Sessió DJ) — Plaça de la Torre del Castell Palau
02:40h —
Verushka (Sessió DJ) — Plaça del Vapor Ventalló