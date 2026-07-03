Eco-Equip amplia la recollida lateral a la Cogullada

El barri de la Cogullada disposarà de més contenidors de recollida lateral. Eco-Equip ha ampliat aquest sistema amb vuit noves bateries, que permetran incrementar un 28% la capacitat de recollida de residus, mentre que l’Ajuntament també ha anunciat un reforç del dispositiu de neteja durant els dies de Festa Major per donar resposta a l’augment de l’activitat als carrers.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, va visitar ahir el barri acompanyat de la gerent d’Eco-Equip, Cinta Blanch, personal tècnic municipal i representants de l’Associació de Veïns de la Cogullada per conèixer l’estat de les actuacions.
Amb aquesta ampliació, la Cogullada passarà de tenir 17 bateries de contenidors de recollida lateral a 25, mentre que es mantindran quatre àrees amb contenidors de càrrega posterior. L’actuació, amb un cost aproximat de 36.000 euros, incrementa la capacitat de recollida de 285.660 a 364.860 litres.
Segons Cardona, la ubicació dels nous contenidors s’ha decidit de manera consensuada amb el veïnat. “El fet que la mesura hagi estat consensuada amb els veïns i veïnes del barri ha permès establir les ubicacions més adients per als contenidors de recollida lateral, ampliant un sistema que afavoreix l’eficiència del servei de neteja municipal, millora la higiene dels contenidors, redueix la presència de residus a la via pública i optimitza l’espai urbà”, assenyala.
El regidor també destaca que bona part del barri ja disposava d’aquest model de recollida, fet que, segons diu, ha facilitat la bona acollida de l’ampliació. “Ja coneixen els avantatges d’aquest sistema”, afirma.
Més operaris per la Festa Major
Coincidint amb la celebració de la Festa Major, el consistori també reforçarà el servei de neteja viària. El dispositiu específic passarà de 42 a 54 operaris, cosa que representa un increment del 54% respecte a l’any passat. Els treballs combinaran la neteja mecànica, amb escombradores, i la manual, amb escombres i bufadores, així com l’ús puntual d’aigua freàtica i baldeig a pressió als principals carrers un cop finalitzin els actes.
L’Ajuntament també ha fet una crida al civisme perquè la ciutadania contribueixi a mantenir nets els espais públics en el marc de la campanya “Cuidem Terrassa”.