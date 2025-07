La tardor de Terrassa respira cinema i moda: "Dos àmbits on la ciutat és referent internacional"

L’any passat, el Moaré va englobar un programa d’activitats molt variat, i enguany, se centra exclusivament en els seus dos grans pilars: la moda i l’audiovisual. “Són dos àmbits en els quals Terrassa és un clar exponent i un referent a nivell nacional i internacional”, expressava el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador. Amb una trentena d’empreses col·laboradores, creix el nombre d’activitats, i el pressupost s’enfila fins als 31.000 euros. Així, com deia Salvador, ahir, “es manté la voluntat de treballar per promocionar la ciutat com a destinació turística, mostrant alguns dels nostres elements patrimonials i culturals més representatius i singulars, oferint també propostes gastronòmiques, comercials i d’allotjament als visitants”.

La presentació oficial del Moaré serà aprofitant l’estrena del Fashion Film desenvolupat expressament per l’ocasió, de mans de Guillem Beltrá i Txell Miras, sota el títol “Teixits Nus”. Serà el 15 de setembre al Cinema Catalunya. “El Guillem prové de l’audiovisual i jo (Txell), de la moda. Hem hagut d’aprendre l’un de l’altre, que és l’essència que vol transmetre el Festival Moaré”, explicava la dissenyadora. Precisament, el Moaré també comptarà amb una mostra de Fashion Film el dissabte 18 d’octubre, dels treballs presentats pels participants que s’hagin inscrit prèviament a la convocatòria. “Vam pensar que el Festival Moaré necessitava realment entrar dins del món audiovisual amb la ideal del Fashion Film”, argumenta el cineasta, afegint que “Terrassa és una ciutat que sempre ha estat vinculada al tèxtil i a l’audiovisual, lligava”.

Vapor de Prodis

El Vapor de Prodis va ser el gran aparador del primer Moaré, celebrat l’any passat. Dades de l’Ajuntament revelen que en l’edició de debut, aquest espai va acumular més de 10.000 visitants en un sol cap de setmana, centrant amb escreix la circulació del festival. Enguany, es tornarà a erigir com a l’epicentre del Moaré, ja que concentrarà bona part de les activitats. L’inaugurarà l’icònic festival Cineminuts, on es poden trobar miniprojeccions de 60 segons. És, justament, on la brevetat del relat es converteix en art.

Hi destaca el SOC Mercat, disponible durant tot el cap de setmana. Es tracta d’un mercat de dissenyadors, creadors i marques, que té l’objectiu de visibilitzar marques d’autor que comparteixen els fonaments de ser creades, dissenyades i produïdes a casa nostra.

També es desplaça al Moaré i, concretament, al Vapor de Prodis, la quarta edició del Set de Cinema. Una festa que apropa el món del cinema a tothom a través de les diferents activitats programades per la Terrassa City of Film i el Cinema Catalunya (projeccions de gran format, concursos de càsting o maquillatge “terrorífic” per a tothom, que convertirà el Vapor Prodis en el Km.0 d’una festa del cinema que comença el divendres al vespre i durarà tot el dissabte).

L’òpera “Je Suis Narcisiste” , a càrrec de l’ESCAC, permetrà explorar els dos mons, l’audiovisual i la moda, simultàniament, a través d’un art que també comporta música. Hi haurà una xerrada informativa de l’equip de disseny que s’endinsarà entre els bastidors per compartir el procés creatiu de l’escenografia i vestuari. A part, hi haurà una projecció de la gravació del dia de l’estrena de l’òpera en una gran pantalla. Per si no fos prou, també s’exposaran els vestits de l’obra al pis superior del Vapor. Cada peça és una obra d’art en si mateixa, i permet apreciar la creativitat que s’ha posat en cadascuna d’elles.

Els amants de la direcció d’art audiovisual també estaran d’enhorabona perquè compten amb dues masterclass que els atraparan. Núria Braut, historiadora de l’art i dissenyadora especialitzada en cinema i vestuari, parlarà sobre la roba com a llenguatge simbòlic i patrimoni cultural, i del seu paper clau en el cinema clàssic de Hollywood. L’assessora d’imatge, escriptora i activista feminista, Marta Pontnou, alertarà sobre com la pressió estètica afecta les dones de manera transversal i invisible.

Els alumnes de l’Institut Terrassa seran uns dels encarregats de tancar el festival amb la seva desfilada de moda, mostrant talent, creativitat i mirada crítica sobre el món de la moda. Amb dissenys creats per ells mateixos, posaran en valor el procés d’aprenentatge i l’expressió artística des del vessant més jove i fresc.

Museu Tèxtil

Evidentment, en un espai com aquest, no podia presentar activitats que no fossin de roba. La visita “Vestits de cinema”, i activitats com la “Moda circular, moda de futur” i “Fashiontime: quan va passar?”, seran algunes de les grans atraccions del Museu.També s’hi inaugurarà la mostra temporal “Inspiracions”, un recorregut per la història de la il·lustració de moda, de la comissionaria Lucy Victoria Davis.

Vapor Albinyana

Les portes obertes del Vapor Albinyana donaran peu a un mercat de petites marques artesanes de roba i complements que produeixen a prop i de forma ètica, al bell mig del seu pati. Hi haurà també un taller d’estampació botànica, i projeccions de shootings. La botiga Autumn Decoració es transformarà en un espai de rodatges i tèxtil, i l’Espai Dansa Maria Ferrer oferirà una dansa amb la moda com a eix principal.

Cal Reig

El Club de la Moda Positiva hi organitza el “Vesteix-te de cine amb roba de segona mà”, una activitat ideal, per exemple, per quan no tenim idees a Carnestoltes i anem a última hora. El Cinema Catalunya també es desplaça a Cal Reig per oferir-ne una projecció durant la tarda del dissabte, i a part, també es podrà descobrir l’espai a fons a través de la visita de Barto Busom, “La transformació de l’arquitectura industrial”.

Gastronomia i cinema

Una proposta gastronòmica on diversos establiments oferiran plats, tapes, postres i còctels inspirats en el món del cinema. Els restaurants reinterpretaran receptes icòniques, escenes mítiques i personatges emblemàtics per portar el set de rodatge a la taula amb creativitat i complicitat. A més, també s’hi sumarà el taller-degustació “El Gust del Cinema”, per fer viure el setè art a través del paladar.