Nova llar per seguir cuidant

L’entitat AVAN, Associació Vallès Amics de la Neurologia, ha inaugurat aquest dijous oficialment la seva nova seu, un equipament pioner destinat a l’atenció integral de persones afectades per malalties neurològiques i les seves famílies. El centre, ubicat a la nau rehabilitada Pont Aurell i Armengol, situada dins el recinte del Vapor Martri, és un pas històric per aquesta entitat sense ànim de lucre, que treballa des de fa més de 30 anys a Terrassa i que actualment té presència també a Sabadell, Rubí, Sant Cugat i Castellar del Vallès.

L’acte inaugural ha estat multitudinari i va comptar amb la presència de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; així com altres autoritats, professionals del sector i representants del teixit social.

Amb aquest nou centre, AVAN amplia la seva capacitat per oferir serveis de neurorehabilitació, suport psicològic i social, formació i activitats de lleure per a més de 600 persones cada any. La flamant seu té una superfície de més de 1.500 metres quadrats amb espais diàfans i lluminosos.

En un acte que ha vestit de gala l’entitat AVAN, la seva presidenta, Cristina Urriza, ha remarcat que el nou espai “ens permet créixer com a projecte i millorar l’atenció tant física com emocional i social de les persones afectades i les seves famílies; és un somni compartit de fa molts anys”. Urriza ha agraït el “suport de les institucions públiques que heu entès la importància de l’entitat”, i ha destacat especialment la cessió de l’espai per part de l’Ajuntament de Terrassa l’any 2021.

“Hem tingut moments de lluitar per les subvencions, però finalment vam trobar la llum i aquí estem”, ha afirmat. També ha donat les gràcies per la implicació d’empreses i entitats, destacant que “heu fet més que posar el vostre gra de sorra”, en el suport al projecte.

La directora general d’AVAN Terrassa, Anna Soler ha destacat la gran feina del seu equip de professionals, “som aquí per donar suport a aquella dona que acaba de patir un tumor cerebral amb un impacte a la memòria, aquell senyor que va patir un ictus i es vol treure el carnet de cotxe adaptat i seguir fent esport, o aquella filla que la seva mare té un alzheimer amb transtorn de conducta impactant”.

Així mateix, l’alcalde Jordi Ballart ha reivindicat la voluntat del consistori de “donar vida a espais industrials en desús i posar-los al servei de projectes amb impacte social”. Ballart també ha subratllat el creixement d’AVAN, que ha passat d’atendre 27 famílies als inicis a més de 1.000 actualment en els diferents municipis. Mentre que Josep Rull ha elogiat la tasca de l’entitat egarenca com a referent de compromís comunitari “amb un batec excepcional”.

L’equipament és un edifici de dues plantes que antigament acollia activitats tèxtils i que ara podrà atendre les necessitats dels usuaris de l’entitat sense ànim de lucre, a més de tenir espais diferenciats per gent gran i infants.

Fins aquest dijous, feien la seva tasca a la segona planta del Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, de només 170 metres quadrats, al nord de la ciutat.