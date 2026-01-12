Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimarts 13 de gener del 2026

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de gener de 2026 a les 19:12

Aquestes són les cerimònies del dimarts 13 de gener del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisco Romero Martínez, 87 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 13 de gener del 2026, a les 9 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari de Terrassa

Rafael Monrabà Farré, 87 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 13 de gener del 2026, a les 10 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Andreu Puntí Barbé, 93 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 13 de gener del 2026, a les 11 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

María del Carmen Martil Sánchez, 81 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026
Cerimònia: 13 de gener del 2026, a les 12 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carles Seijo Camats, de 79 anys

Data de la defunció: 11 de gener del 2026

Cerimònia: 13 de gener del 2026, a les 16 hores, l'Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ciscu Rubio Salmerón, de 92 anys

Data de la defunció: 12 de gener del 2026

Cerimònia: 13 de gener del 2026, a les 17 hores, a l'Espai Temple del  complex funerari municipal de Terrassa

Notícies recomenades