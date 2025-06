Un juny de rècord: el més càlid de la història a Terrassa

El mes de juny ens ha deixat clar la calor intensa ha arribat per a quedar-s'hi. De fet, a Terrassa, segons dades de l’estació meteorològica de la UPC de l’exprofessor Josep Maria Gibert, el d’aquest 2025 ha estat el mes de juny amb més dies per sobre dels 35º C, el llindar per considerar un dia de “calor extrema”, des que hi ha registres l’any 1965. En total són nou els dies que s’han superat els 35 graus a la ciutat, amb set dies que han esdevingut rècord absolut de temperatura màxima.

El 30 de maig va ser el primer dia que es van assolir els 30 graus i, des d’aleshores, en 22 jornades més s’ha depassat aquesta marca.

Mirant-ho des de l’altre extrem, les temperatures mínimes, es pot considerar un juny més càlid encara. Des de l’11 de juny, no s’ha baixat en cap moment dels 20 graus a la ciutat, i en 10 dies d’aquest mes, s’ha assolit una temperatura mínima de rècord. “Aquesta dada és desmesurada. És molt poc freqüent. És una tercera part del mes assolint rècord rere rècord”, apunta Gibert.

La temperatura mitjana dels darrers 61 mesos de juny, des que l’exprofessor té dades, és de 21,2 graus. Mentre que la temperatura mitjana del present mes de juny ha estat de 26,3 graus. “Hi ha una desviació positiva de 5 graus. Tots els meteoròlegs parlen del febrer del 1956 com el més fred de la història, on hi va haver una variació negativa de 6 graus i mig. Però, parlant de màximes, mai s’ha registrat una anomalia positiva tan gran”, afegeix l’exprofessor. El que ha estat la temperatura mitjana (26,3) s’assembla i molt a la mitjana de màximes de les últimes 6 dècades (26,6).

No es pot dir que el pic de temperatura màxim d’aquest mes sigui el més alt de la història, perquè aquest registre correspon al 2019, quan l’estació del Meteocat va arribar als 41,2 graus, i enguany, el màxim ha estat de 37,6. En constància, però, no hi ha registres similars. “El normal és que hi hagi desviacions positives o negatives d’un o dos graus, això indica si els mesos són freds o càlids. Una desviació de cinc graus és extraordinària”, explica Josep Maria Gibert.