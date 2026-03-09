Desarticulat un grup criminal que robava en centres educatius de Terrassa

La Guàrdia Civil ha detingut a Cornellà de Llobregat cinc membres d'una banda especialitzada en robatoris amb força a centres educatius. El grup, format per tres homes i dues dones, havia actuat recentment en un centre educatiu de Terrassa, seguint el mateix modus operandi que van utilitzar en un robatori previ a Borriana (Castelló), on van sostreure 6.000 euros en efectiu.
Detencions i antecedents
L'operació va culminar el passat 29 de gener amb la detenció dels cinc implicats (d'entre 25 i 39 anys). En el moment de l'arrest, els agents van intervenir eines per al robatori i diners en metàl·lic.
Els detinguts, que sumen nombrosos antecedents per fets similars a Madrid, s'enfronten a càrrecs per robatori amb força i pertinença a grup criminal. Un dels arrestats tenia, a més, una ordre de recerca i detenció vigent emesa per un jutjat d'Alcalá de Henares.
Vigilància prèvia i fugida ràpida
Segons han confirmat fonts policials, el grup criminal actuava de forma molt organitzada i amb un mètode clarament definit. Primerament, seleccionaven centres educatius situats a prop de vies ràpides de comunicació per garantir una fugida veloç després del robatori. Un cop triat l'objectiu, realitzaven tasques de vigilància i control sobre els instituts per preparar el cop i, finalment, utilitzaven eines específiques per forçar els accessos i sostreure els diners en efectiu.