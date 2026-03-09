LaFACT acollirà el 46è Congrés de la SOCMIIC sobre salut i sostenibilitat a les UCIs

Terrassa acollirà el pròxim 12 de març el 46è Congrés de la Societat Catalana de Medicina i Infermeria Intensiva i Crítica, que girarà entorn del lema “Salut i sostenibilitat: el futur de les nostres UCIs”. La trobada tindrà lloc a la Factoria Cultural de Terrassa i reunirà professionals de la medicina i la infermeria especialitzats en cures intensives.
La jornada començarà amb la conferència inaugural del meteoròleg Francesc Mauri, membre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que parlarà sobre la relació entre salut i clima. El congrés abordarà els efectes del canvi climàtic en el sistema sanitari i les possibles mesures per avançar cap a unes unitats de cures intensives més sostenibles.
El programa inclourà diversos tallers i simposis simultanis, així com una taula rodona titulada “Lluitant contra el canvi climàtic des de la sanitat: experiències transformadores”. En aquesta sessió es presentaran tres casos d’èxit impulsats per l’Hospital Universitari de Mollet, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Durant la jornada també es presentaran una cinquantena de comunicacions orals i pòsters. A més, es debatran qüestions clíniques d’actualitat com la toxicologia emergent i els reptes compartits a les unitats de cures intensives. En l’àmbit d’infermeria, una taula rodona abordarà el paper dels professionals en la cura del pacient crític traqueotomitzat.
El congrés es clourà amb el reconeixement a les millors comunicacions científiques i amb la conferència “Aplicació de la IA en les publicacions científiques”, a càrrec de l’editora mèdica Marta Pulido. La jornada finalitzarà amb l’assemblea general ordinària de la Societat Catalana de Medicina i Infermeria Intensiva i Crítica.
Com a activitat prèvia al congrés, el dia 11 de març l’Hospital Universitari MútuaTerrassa acollirà el taller procongrés “4ª SOCMIIC League”, que es durà a terme a l’edifici docent del centre hospitalari.