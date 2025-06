Descobreix ara la teva nota de la Selectivitat 2025

Les notes de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) 2025 ja estan disponibles al portal d’accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya. Els estudiants de Terrassa que s’han presentat als exàmens poden consultar els seus resultats introduint el DNI, NIE o passaport al web oficial. A més, en aquest mateix espai s’ha habilitat la preinscripció universitària, que romandrà oberta fins al pròxim 30 de juny.

Durant el procés de preinscripció, cada estudiant pot escollir entre un i vuit graus universitaris, ordenats per preferència. És important tenir en compte que la nota final d'accés a la universitat es calcula a partir d’un 60% de la mitjana de Batxillerat i un 40% de la fase general de la Selectivitat, afegint-hi, si escau, les ponderacions de la fase específica. Aquestes ponderacions varien segons el grau i poden tenir un paper clau en l’accés a estudis amb una alta demanda.

Calendari de les assignacions i matrícula

Segons el calendari oficial, la primera assignació de places es publicarà l’11 de juliol. Aquell mateix dia també es faran públiques les notes de tall de tots els graus universitaris. Els estudiants que rebin una plaça en aquesta primera assignació hauran de formalitzar la matrícula entre els dies 15 i 18 de juliol.

Per als qui no quedin satisfets amb la primera assignació o no hagin obtingut cap plaça, hi haurà noves oportunitats en successives assignacions. La segona ronda tindrà lloc el 24 de juliol i, en total, es preveuen fins a deu assignacions, que es prolongaran fins a finals d’octubre. Es recomana als alumnes que revisin bé l’ordre de preferència dels graus i que es mantinguin informats de totes les actualitzacions a través del portal oficial.