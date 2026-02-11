Terrassa

Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dijous 12 de febrer del 2026

Publicat el 11 de febrer de 2026 a les 18:56

Aquestes són les cerimònies del dijous 12 de febrer del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Toño Ramos Salmerón, 63 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026
Cerimònia: 12 de febrer del 2026, a les 9 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Domingo Vázquez Rivera, 71 anys

Data de la defunció: 9 de febrer del 2026. 

Cerimònia: 12 de febrer, a les 10 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Maria Rosa Casas Martí, 94 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 12 de febrer, a les 11 hores, a la Catedral del Sant Esperit de Terrassa.

Rufi Torrecillas Contreras, 71 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 12 de febrer, a les 12 hores, a l'Espai Oratori del complex funerari de Terrassa.

Clotilde García Matas, 90 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 12 de febrer del 2026, a les 13 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Carmen Casamada Riba, 82 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 12 de febrer del 2026, a les 16 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

Pere Circuns Folch, 97 anys

Data de la defunció: 10 de febrer del 2026.

Cerimònia: 12 de febrer del 2026, a les 17 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa.

