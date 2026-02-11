Terrassa tanca parcs i espais públics davant l’alt risc de ventades

L’Ajuntament de Terrassa ha activat el Pla d’Emergència Municipal (PEM) en fase d’alerta davant la previsió de ventades generalitzades que afectaran la ciutat durant avui dimecres i demà dijous. Segons les previsions meteorològiques, el risc es considera alt durant el matí d’aquest dimecres i es preveu que l’episodi s’allargui fins a les 19 hores de dijous 12 de febrer.
La mesura respon als avisos del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i a les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya, que alerten de ratxes intenses que poden arribar als 20 m/s avui i superar els 30 m/s demà. En concret, aquest dimecres el nivell de perill és alt entre les 7 i les 13 hores, mentre que serà moderat entre les 19 hores i la 1 de la matinada. A partir de la 1 de la matinada de dijous i fins a les 19 hores, el risc tornarà a ser alt.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha decretat el tancament preventiu de diversos espais públics per garantir la seguretat de la ciutadania. Els espais afectats són el Parc de Sant Jordi, els Jardins de la Casa Alegre i el Parc de Desinfecció de Terrassa. A més, es recomana no accedir al Parc de Vallparadís mentre duri l’episodi de vent.
El consistori fa una crida a la prudència, demanant evitar el pas per parcs i zones arbrades, reduir les activitats a l’aire lliure i limitar els desplaçaments innecessaris. També recorda la importància de seguir els consells d’autoprotecció disponibles al web municipal en cas de fortes ventades.