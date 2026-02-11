El CST celebra la II Jornada de Dermatologia Pediàtrica amb una mirada multidisciplinària

La pell com a indicador clau de salut en infants i adolescents ha estat l’eix central de la II Jornada de Dermatologia Pediàtrica del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que s’ha celebrat aquest matí a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa. La trobada, organitzada pel Servei de Dermatologia del CST sota el títol “Quan la pell parla: reptes en dermatologia pediàtrica”, ha reunit professionals de diverses especialitats amb l’objectiu de compartir coneixement i actualitzar criteris clínics.
Adreçada a professionals de Pediatria, Medicina Familiar i Comunitària, Dermatologia i Infermeria, la jornada ha posat en valor que la pell és sovint el primer òrgan que manifesta alteracions internes de l’organisme, fet que la converteix en una eina essencial per al diagnòstic precoç i el maneig de nombroses patologies. Aquesta segona edició ha apostat per una visió pràctica i multidisciplinària, abordant des de lesions pigmentades fins a malalties autoimmunes i infeccions cutànies prevalents en edat pediàtrica.
La inauguració ha anat a càrrec de Mònica Botta, directora assistencial del CST; Antònia Villalba, directora d’Infermeria i de l’Àmbit Matern-Infantil; Júlia Sánchez Schmidt, cap del Servei de Dermatologia del CST, i Abel Martínez, cap del Servei de Pediatria. Durant la seva intervenció, Botta ha reivindicat el valor del sistema públic de salut i el paper de la dermatologia com a especialitat que va més enllà de la pell, incidint també en malalties sistèmiques i complexes. Ha destacat, a més, la necessitat d’una atenció centrada en la persona, el treball interdisciplinari i el compromís ambiental del sistema sanitari.
Per la seva banda, Antònia Villalba ha subratllat la importància de la mirada multiprofessional, especialment el paper de la infermeria en la prevenció i l’acompanyament a les famílies, en un context marcat per l’impacte creixent dels factors ambientals en la salut infantil. Abel Martínez ha remarcat que “la pell parla” i que és un òrgan clau per detectar processos interns, fet que justifica la necessitat de formació continuada i col·laboració entre especialitats. Júlia Sánchez ha tancat la benvinguda destacant la importància de crear espais de trobada que fomentin l’empatia i la col·laboració professional.
El programa s’ha estructurat en tres taules temàtiques. La primera, dedicada a les taques marrons en pediatria, ha abordat els nevus melanocítics i les màcules cafè amb llet. La segona s’ha centrat en la relació entre autoimmunitat, pell i cabell durant la infància i l’adolescència, amb ponències sobre vitiligen i alopècia areata. Després de la pausa, la tercera taula ha tractat l’ús racional dels antibiòtics en dermatologia infantil, les infeccions bacterianes i l’acne.
La jornada ha culminat amb la conferència magistral “Malalties i síndromes exantemàtiques infeccioses en l’era postvacunal”, a càrrec de Fernando Moraga-Llop, expresident de la Societat Catalana de Pediatria i portaveu de l’Asociación Española de Vacunología. La cloenda ha anat a càrrec de Júlia Sánchez Schmidt i Abel Martínez.
Aquesta segona Jornada de Dermatologia Pediàtrica s’emmarca en el compromís del CST amb la formació contínua i l’actualització dels professionals sanitaris, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial i afavorir el diagnòstic precoç en salut infantil.