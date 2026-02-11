Terrassa celebrarà la 5a jornada "Dones, Ciència i Tecnologia", dedicada enguany a la robòtica

L’Ajuntament de Terrassa organitza el pròxim 13 de març la cinquena edició de la jornada "Dones, Ciència i Tecnologia", que enguany posarà el focus en la robòtica i els seus impactes socials des d’una perspectiva interseccional de gènere. La trobada tindrà lloc a la sala d’actes de l’Escola Vedruna Vall i servirà també per preparar les bases del Congrés "Dona, Ciència i Tecnologia", que celebrarà la seva cinquena edició l’any 2027.
Sota el lema "Dona i Robòtica", la jornada vol obrir un espai de debat sobre els reptes presents i futurs que planteja la robòtica en àmbits com la ciència, la tecnologia, la salut, la comunicació o el mercat laboral, tot posant l’accent en com aquests canvis afecten especialment les dones.
El programa comptarà amb la participació de ponentes de reconegut prestigi, com la periodista especialitzada Mariola Dinarès; les enginyeres i doctores en informàtica expertes en robòtica Alicia Casals i Rita M. Planas; la física i doctora en enginyeria òptica Meritxell Vilaseca; o Loreto Garcia, terapeuta ocupacional i experta en mobilitat superior i tecnologia robòtica, entre d’altres.
L’objectiu principal de la jornada és visibilitzar el paper de la dona en la ciència i la tecnologia, així com despertar vocacions STEAM entre les noies més joves, alhora que es recullen reflexions i continguts que nodriran el congrés previst per a l’any vinent.
El regidor d’Universitats i Transferència del Coneixement, Joan Salvador, ha destacat que "aquesta jornada ens ajudarà a conèixer i abordar temàtiques que ens afecten directament com a societat des d’una perspectiva sovint oblidada, com la de gènere". Salvador ha afegit que la robòtica planteja preguntes clau "sobre les seves implicacions socials, laborals o econòmiques i sobre com afecta les dones", i ha expressat la voluntat que la jornada "ens ajudi també a definir els continguts del Congrés que ja estem preparant".
Com és habitual, la jornada està impulsada pels serveis municipals d’Universitats i Transferència de Coneixement i de Polítiques de Gènere, en col·laboració amb totes les escoles universitàries del Campus de Terrassa: l’ESEIAAT, l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional, l’EUNCET Business School, la FOOT, el CITEM, l’ESCAC i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.
La jornada s’adreça a la ciutadania en general, entitats, institucions, empreses, professorat, alumnat i personal de les administracions, així com a totes les persones interessades en aquesta temàtica. L’assistència és gratuïta, però cal inscripció prèvia abans de l’11 de març a través del web www.terrassa.cat/jornadadones26.