Diversos espais de la ciutat renoven asfalt: les obres afecten la mobilitat

Setmana d'obres i canvis a la circulació a Terrassa. Aquest dilluns, 9 de novembre, arrenquen els treballs per renovar l'asfalt malmès als carrers de Navas de Tolosa, d'Itàlia i a la plaça de Joan Santamaria. Les obres s'allongaran fins divendres 13 i es faran entre les 9.30 hores i les 19 hores per no col·lapsar el trànsit a primera hora del matí.
Les actuacions serviran per canviar la capa superficial de la calçada, reparar els sotracs més profunds, asfaltar, arreglar els pous enfonsats i repintar tota la senyalització del terra. En total, s'hi invertiran més de 340.000 euros.
Com afecta la mobilitat?
Mentre durin els treballs (de 9.30 a 19 hores), aquests carrers quedaran completament tallats als vehicles:
Al carrer de Navas de Tolosa: El tall afectarà els trams entre la carretera de Rubí i Baldrich, i entre la plaça del Segle XX i el carrer del Tren de Baix. Es recomana desviar-se pel carrer de Sant Sebastià. Pel que fa al bus, la línia L9 es desviarà per la carretera de Montcada i quedarà sense servei a les parades "Segle XX" i "Concili Egarenc".
Al carrer d'Itàlia i la plaça de Joan Santamaria: Es tallarà el tram entre el carrer de Grècia i la plaça. Les línies d'autobús L4, L10, L14 i L15 anul·laran les parades de "Can Parellada", "Itàlia" i "Oceania". Com a alternativa, s'habilitarà una parada provisional a la cruïlla del carrer d'Holanda amb l'avinguda del Vallès.