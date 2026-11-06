L’Agrupació Astronòmica de Terrassa explica com s’alimenten d’energia les naus espacials

Com pot funcionar una nau espacial durant dècades sense dependre de la llum solar? Aquesta és una de les preguntes que abordarà aquest dissabte, 7 de novembre, l’Agrupació Astronòmica de Terrassa (AAT) en la conferència “La termoelectricitat a l’espai”, una de les activitats de la Setmana de la Ciència 2026. La sessió tindrà lloc a les 17 hores a la seu de l’entitat, al carrer de Martín Díez, 7, i comptarà amb la participació de dos investigadors vinculats a projectes d’exploració espacial.
El doctor Thierry Caillat, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, i el doctor Johannes de Boor, del Centre Aeroespacial Alemany (DLR), explicaran les aplicacions de la tecnologia termoelèctrica en les missions espacials i els reptes que planteja el seu desenvolupament de cara al futur. Caillat intervindrà des de Califòrnia per compartir la seva experiència en projectes de la NASA, mentre que De Boor presentarà el seu treball en aquest àmbit i les possibles aplicacions en futures missions d’exploració lunar.
La conferència se centrarà especialment en els generadors termoelèctrics de radioisòtops (RTG), dispositius que permeten transformar la calor procedent de la desintegració radioactiva en electricitat. Aquesta tecnologia proporciona energia a sondes i altres missions que operen lluny del Sol o en entorns on l’energia solar no és suficient.
El doctor Raül Aragonès, expresident de l’AAT i soci fundador d’AEInnova, conduirà la sessió i oferirà una introducció a la termoelectricitat, amb una demostració pràctica. També exposarà com aquesta tecnologia, desenvolupada en part a partir de les necessitats de l’exploració espacial, té aplicacions en l’àmbit industrial, com ara l’alimentació de sensors en el marc de la indústria 4.0.
La trobada combinarà intervencions en català, castellà i anglès. L’activitat és oberta a tothom i no requereix inscripció per assistir-hi presencialment. També es podrà seguir en línia a través de Microsoft Teams, tot i que per connectar-s’hi caldrà tenir l’aplicació instal·lada i disposar d’un compte de Microsoft actiu.
Una mirada als eclipsis de la història
La proposta de l’AAT per a la Setmana de la Ciència continuarà el dissabte 14 de novembre amb la conferència “Eclipsis amb història”, a càrrec del president de l’entitat, el doctor Jaume Calaf. La sessió tindrà lloc a les 11 hores al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i proposarà un recorregut pels eclipsis que han deixat empremta en la història de Catalunya.
A partir de l’eclipsi solar del passat 12 d’agost, la conferència mirarà enrere per descobrir com van viure aquests fenòmens els nostres avantpassats i quins testimonis n’han arribat fins avui. El recorregut passarà per les cròniques medievals, l’època de Jaume I, la Guerra de Successió i l’eclipsi total de 1905, en ple Modernisme. La sessió també posarà la mirada en els eclipsis de 2027 i 2028, que tornaran a ser visibles des de la península Ibèrica. L’activitat és gratuïta, però requereix inscripció prèvia.
A més, el mateix dissabte 14, al vespre, l’AAT organitzarà una sessió d’observació nocturna del cel des de la seva seu. Els assistents podran observar la Lluna, Saturn i diversos objectes de l’espai profund, així com aprendre a orientar-se a partir de les estrelles. La proposta és oberta a tothom.
Les tres activitats s’emmarquen en la Setmana de la Ciència 2026, impulsada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu d’apropar el coneixement científic a la ciutadania.