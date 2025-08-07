Sala Badrinas: així avança la transformació

Els
primers habitatges del nou sector urbanístic de Sala Badrinas ja es promocionen, tot i que ara mateix l’únic que s’hi veu són solars delimitat amb vistoses tanques. La promotora catalana Corp ha explicat al Diari que traurà oficialment al mercat, a l’octubre, la promoció “Nou Terrassa”, de la qual ja es pot sol·licitar informació. La promotora avança que inclourà habitatges d’un, dos i tres dormitoris amb zones comunitàries.
Amb aquest moviment, Corp es converteix en la segona empresa que ofereix pisos en aquest àmbit del barri del Segle XX. La primera va ser
Habitat Inmobiliaria, que des del 2024 comercialitza 103 habitatges sobre plànol, amb preus que arriben als 388.000 euros i una inversió global de 25 milions.
D’aquesta manera, la transformació de l’antic recinte fabril del barri del
Segle XX avança com a nova àrea de creixement residencial, i tot apunta que els pisos podrien començar a construir-se al llarg de 2026. L’àmbit acollirà uns 400 habitatges, dels quals 126 seran de protecció oficial.
El sector de Sala Badrinas està immers en una transformació urbanística que redefinirà completament l’espai que ocupava una de les últimes grans fàbriques tèxtils de la ciutat. L’àmbit, de 30.000 m² i situat
entre els carrers de Baldrich, de Prim, de Lepant i la carretera de Rubí, es va acabar d’urbanitzar el gener del 2023. Els treballs, per iniciativa de la junta de compensació, després d’enderrocar les 14 edificacions que hi havia, van incloure la creació d’una nova plaça, l’obertura d’un vial, una zona infantil i la preservació de la xemeneia original com a element patrimonial.
El
complex industrial havia estat parcialment enderrocat el 2011, mantenint-se només l’ edifici catalogat, pendent encara de definir-ne l’ús futur.
L’
institut-escola que anirà en aquest àmbit també ha patit retards. Actualment, no es preveu que sigui una realitat fins el 2029. Paral·lelament, Bon Preu preveu obrir un supermercat a finals d’any a l’espai de la nau gran de l’antiga fàbrica Sala Badrinas.
Tot i l’
aparent quietud del sector aquest estiu, amb alguns elements visibles i d’altres encara en fase de gestió, s’espera que en els pròxims quatre anys l’àrea experimenti una transformació accelerada. Amb nous habitatges, espais públics i equipaments, Sala i Badrinas està cridat a convertir-se en un nou eix vertebrador del barri del Segle XX.
Un canvi de cara amb història
La voluntat de reconvertir urbanísticament l’espai de l’antiga Sala Badrinas es remunta a l’any 2008, quan es va iniciar el procés. La crisi immobiliària, però, en va frenar l’impuls durant anys, fins que el projecte es va reactivar el 2018. La fàbrica Sala Badrinas va ser una de les més longeves de Terrassa. Fundada l’any 1866, va cessar la seva activitat als anys setanta.
Les peces clau
Aquest és l’estat actual de cada peça del trencaclosques urbanístic en aquest sector:
La urbanització, una realitat des de 2023
Els carrers de Baldrich, Prim i Lepant, així com l’obertura d’un nou vial entre Escudé i Sant Sebastià, es van resoldre urbanísticament el 2023. L’Ajuntament, però, encara no ha definit l’ús de l’edifici catalogat del recinte.
Nou vial que es va fer durant la urbanització
Nebridi Aróztegui
Els habitatges, ja en comercialització
Habitat ofereix pisos de dos a quatre dormitoris, amb tipologies tant plurifamiliars com unifamiliars. Pel que fa a Corp, amb pisos d’un a tres dormitoris i zones comunitàries, es podrà començar a reservar a la tardor. Tot indica que les obres podrien iniciar-se al llarg de 2026, segons el calendari orientatiu del sector.
Les tanques de les promotores anuncien els futurs habitatges
Nebridi Aróztegui
Institut-escola, horitzó 2029
Una peça clau és el nou institut-escola, en barracons des de fa 13 anys. La Generalitat preveu que estigui llest cap al 2029 després de les esmenes a l’avantprojecte i la cessió del solar. Segons la regidora d’Educació, Patricia Reche, “per nosaltres és prioritari i apretarem”.
Terreny de l`escola Sala Badrinas
Nebridi Aróztegui
Bon Preu, obertura prevista per finals d’any
Bon Preu vol obrir el supermercat a Sala Badrinas el proper Nadal, rehabilitant la nau gran de l’antiga fàbrica. Abans, però, ha de de fer el gruix de la construcció, i els terminis d’execució —que freguen els cinc mesos— fan que sigui just arribar-hi a temps. L’obertura podria endarrir-se fins al 2026.
Nau que rehabilitarà Bon Preu per obrir un nou supermercat
Nebridi Aróztegui