El bitllet senzill s'incorpora al sistema T-mobilitat als Ferrocarrils

El bitllet senzill inicia aquesta setmana el traspàs progressiu al sistema de validació sense contacte T-mobilitat amb l’entrada en funcionament a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). L’operadora de la Generalitat es converteix en el primer operador a integrar el nou format en els títols d’un trajecte aquest dimecres. El bitllet senzill es començarà a vendre les pròximes setmanes a les màquines d’autovenda carregat en un suport de cartó T-mobilitat sense contacte. La targeta serà recarregable i es podrà seguir fent servir quan s’esgoti el viatge, de manera que la persona podrà carregar-hi més bitllets senzills o altres títols.

La T-mobilitat es fa servir des de fa més d’un any per viatjar amb títols integrats com ara la T-casual.

FGC desplegarà progressivament aquest canvi en les seves estacions des d’aquest mateix dimecres. TRAM, TMB i Rodalies, per la seva banda, també tenen previst poder fer-ho durant el 2025. El traspàs del bitllet senzill durant aquest 2025 suposarà un pas important cap a la desaparició dels títols magnètics, amb un ús ja minoritari, de l’ordre d’un 25%.