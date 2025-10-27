El camió de “La meva farmàcia, la meva salut” fa parada a Terrassa per promoure la prevenció i el benestar

Terrassa és la sisena ciutat que acull la campanya “La meva farmàcia, la meva salut”, una iniciativa del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona que vol mostrar a la ciutadania els serveis que ofereixen les farmàcies més enllà de la dispensació de medicaments. La unitat mòbil de grans dimensions es podrà visitar els dies 27 i 28 d’octubre, de 10 a 14 hores i de 16 a 18.30 hores, al parc dels Catalans.
Durant aquests dos dies, farmacèutics i farmacèutiques voluntàries ofereixen atenció personalitzada i realitzaran, de manera gratuïta, quatre proves de salut: control de pressió arterial, pes i composició corporal amb el test de Findrisk —que avalua el risc de desenvolupar diabetis—, anàlisi de colesterol i glicèmia, i un estudi dermatològic de la pell. A més, els participants podran aprendre a utilitzar l’aplicació “La Meva Farmàcia”, que permet consultar els resultats en format digital i tenir un seguiment personalitzat de la salut. Per acabar, els professionals ofereixen consells ajustats a cada persona, ajudant a millorar hàbits de salut en el seu dia a dia.
El president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Jordi Casas, ha valorat molt positivament la resposta ciutadana que ha tingut fins ara la iniciativa. Assegura que “en tots els municipis on hem estat, l’espai ha estat ple gairebé tot el dia” i que aquest interès “demostra les ganes de la gent per cuidar-se i, alhora, permet visibilitzar la tasca dels farmacèutics, que va molt més enllà de dispensar medicaments”. Casas ha destacat també la importància de donar a conèixer l’aplicació “La Meva Farmàcia”, una eina que, segons ha dit, “apropa els serveis farmacèutics a la ciutadania i facilita la comunicació entre professionals i pacients”.
Des de l’Ajuntament de Terrassa, la regidora de Salut, Laura Rivas, posa en valor el paper de les farmàcies dins el sistema sanitari local. Recorda que la prevenció i la promoció de la salut són competències municipals i considera que “les farmàcies són un dels agents més importants d’aquest sistema”. Rivas ha agafat que el contacte directe dels farmacèutics amb la ciutadania pot ser clau per detectar situacions com la soledat no desitjada o incidències en pacients crònics: “Si una persona que acostuma a anar cada setmana a la farmàcia un dia no hi va, pot ser un senyal d’alerta. Aquesta proximitat permet detectar si alguna cosa no va bé”.
També la farmacèutica comunitària i vocal de l’Oficina de Farmàcia del Col·legi, Mercè Barau, ha remarcat que el missatge central de la campanya és entendre la farmàcia com “un espai de salut i de prevenció, no només com un lloc on anar quan ens trobem malament”. Segons Barau, a través de les proves i el consell farmacèutic és possible “detectar problemes abans que s’agreugin i oferir un acompanyament personalitzat a cada usuari”.
Per la seva banda, Joan Brugueras, farmacèutic comunitari i coordinador dels professionals de Terrassa i del Vallès Occidental Oest, ha afirmat que les farmàcies són “el primer punt de contacte amb el sistema sanitari” i que això les converteix en un espai de gran valor per a la salut pública. Assegura que la resposta dels ciutadans ha estat molt positiva i convida tothom a acostar-s’hi: “El que fem és oferir controls de salut, fomentar l’autocura i promoure el benestar de les persones”. Sobre l’aplicació “La Meva Farmàcia”, Brugueras ha explicat que és una eina “útil i senzilla, especialment per a persones que no estan familiaritzades amb la tecnologia”, i recorda que “sempre hi ha familiars, cuidadors o els mateixos farmacèutics disposats a ajudar”.
La iniciativa “La meva farmàcia, la meva salut” recorrerà un total de dotze municipis de la província de Barcelona amb l’objectiu d’acostar la salut a peu de carrer i reforçar el paper de la farmàcia comunitària com a espai de confiança, proximitat i prevenció per a tota la població.