La Jornada d’Actualització en l’Àmbit Pediàtric de MútuaTerrassa celebra 20 anys amb els adolescents com a protagonistes

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) celebrarà aquest dimarts, 28 d’octubre, la vintena edició de la Jornada d’Actualització en l’Àrea Pediàtrica, una cita consolidada que cada any reuneix professionals de diferents àmbits sanitaris per compartir coneixements i experiències. Enguany, la trobada tindrà com a fil conductor l’adolescència i els reptes que aquesta etapa vital planteja dins l’entorn assistencial.
L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’Edifici Docent de MútuaTerrassa i està adreçat a pediatres, metges de família, llevadores, ginecòlegs, professionals d’infermeria i residents de Pediatria i Medicina de Família. La inauguració, prevista a les 8.50 hores, anirà a càrrec de Teresa Clanchet, directora assistencial de l’àmbit ambulatori de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT); Miguel Ángel Molina, director d’infermeria de l’HUMT; i Roger Garcia Puig, cap de l’Àrea Pediàtrica de la FAMT i coordinador de la jornada juntament amb Marta Garcia Bernal, adjunta al servei de Pediatria.
Per commemorar les dues dècades d’aquesta iniciativa, el programa inclou la participació d’una quinzena de ponents procedents tant de MútuaTerrassa com d’altres centres de referència, com la Fundació Sanitària Mollet (FSM) i l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu.
Les sessions, de format breu i dinàmic, abordaran temes clau en la salut dels adolescents, com la relació entre obesitat i síndrome metabòlica, els trastorns de la conducta alimentària, la sexualitat i la contracepció d’emergència, els avortaments en adolescents, el maneig de l’ansietat, l’ús de drogues o les addiccions a les noves tecnologies. També s’hi tractarà l’adaptació dels espais hospitalaris a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu.
La jornada vol posar en valor la mirada integral i multidisciplinària amb què MútuaTerrassa aborda la salut pediàtrica i, especialment, l’atenció als adolescents, una etapa marcada per canvis físics, emocionals i socials que requereix una atenció específica i coordinada entre especialistes.