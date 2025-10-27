Els Minyons descarreguen el 5de9f i el 2de9fm en una gran actuació a Girona

Els Minyons de Terrassa han tornat a demostrar el seu alt nivell aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per a la Diada de Sant Narcís, on han descarregat castells de gamma extra. Malgrat els imprevistos provocats per les proves d’accés al Cos de Bombers, i és que hi havia baixes entre membres del tronc, els malves han apostat fort i han resolt amb solvència.
Els egarencs han completat el 5 de 9 amb folre i el 2 de 9 amb folre i manilles, dues construccions que refermen el seu bon moment. A la tercera ronda han descarregat el 4 de 9 amb folre i han tancat l'actuació amb tres pilars de 5 i el pilar de 4.
Es tracta de l'aleta del 2 de 9 amb folre i manilles número 100 de l’entitat, sumant-hi tant els coronats com els completats.
Els malves han compartit plaça a Girona en una Diada que acostuma a ser talismà amb els Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró.
La colla enceta així el tram final de la temporada amb l’objectiu de tornar a afrontar el 3 de 10 amb folre i manilles durant la seva Diada, el 16 de novembre.
Una plaça amb història
La colla egarenca ostenta un important historial de grans construccions a Girona on hi actuen per les Fires de Sant Narcís des de 1996. Allà hi han descarregat castells com el primer 4 de 9 net del segle XX l'any 1998 o el 3 de 10 amb folre i manilles els anys 2014 i 2015.