Neurociència a l'Escola Pia de Terrassa: Sílvia Guinart ofereix una xerrada oberta sobre com "Com Potenciar el teu Talent”

L’Escola Pia de Terrassa convida pares, mares i públic en general a una xerrada transformadora de la mà de Sílvia Guinart, consultora en neuromàrqueting i neurociència. Sota el títol "Com Potenciar el teu Talent", la conferència oferirà eines pràctiques per ajudar a descobrir i impulsar les seves habilitats innates.
L'acte tindrà lloc el dijous 30 d'octubre a les 19:00 hores a la mateixa escola, situada al carrer del Col·legi, 14. L'entrada és lliure i obert a la ciutat, però cal reservar plaça a la web de l'Escola Pia.
Sílvia Guinart, reconeguda per la seva feina en l'aplicació de la neurociència a la millora personal i professional, destacarà que tots els infants posseeixen talents naturals, sovint desconeguts pels seus propis progenitors. "Molts pares i mares podrien no arribar a esbrinar mai el que realment mou els seus fills per dins si no els ajuden a descobrir-ho", afirma l'experta.
Durant la xerrada, es explicarà 6 claus senzilles per entendre i potenciar el talent dels més joves, abordant temes fonamentals com:
Les Emocions: Com gestionar-les per obrir camí al descobriment. el Joc, i la via natural d'aprenentatge i expressió de talents; els Errors, i com convertir-los en oportunitats de creixement; la curiositat, i el motor que impulsa la cerca de noves habilitats; la confiança, l'eix vertebrador per atrevir-se a desenvolupar-se; i la paciència, el temps necessari per nodrir i impulsar el procés.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins el compromís de l'Escola posant èmfasi en el desenvolupament integral i conscient de cada alumne.