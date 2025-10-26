El PSC reivindica el seu compromís amb el Vallès Occidental des de Terrassa

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha celebrat aquest dissabte una convenció comarcal que ha posat punt i final al procés "Àgora Socialista", un cicle de conferències i debats oberts i participatius en el qual s'han discutit qüestions com l'habitatge, la mobilitat sostenible, l'educació i el futur ecnòmic del Vallès Occidental. L'objectiu d'aquesta iniciativa, segons un comunicat emès pel mateix partit, és "definir les línies mestres que han de guiar l'acció socialista a la momarca en els següents anys".
En aquesta convenció han estat presents personalitats del PSC a nivell comarcal, com el diputat al Congrès dels Diputats i primer secretari del partit a la comarca, Paco Aranda, el vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, la diputada i cap de l'oposició a l'Ajuntament de Terrassa, Eva Candela, o l'alcaldessa de Sabadell, María Farrés.
En la cloenda de l'acte, Aranda ha destacat que aquesta convenció és "el tancament d'un any de debat i participació política a la comarca" i que el PSC és "un partit viu, preparat pel que vingui, amb idees, propostes i ganes". A més, ha fet una crida a recuperar el lideratge a Terrassa i ha criticat l'actual administració local: "La ciutat ha perdut pistonada i estem en disposició d'oferir un projecte nou, reforçat i que recuperi la seva identitat", ha afirmat.