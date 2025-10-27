La Mola estrena la nova Sala Mirador: el cim del Vallès completa la seva transformació

Vint-i-dos mesos després del tancament, l'espai que acollia el restaurant del cim de la Mola ha completat la seva transformació. On abans hi havia taules, cadires i plats, avui hi descansen vestigis, imatges i documents que repassen i reivindiquen la història del lloc. Aquest dilluns, representants del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i la Diputació de Barcelona, acompanyats per l'alcalde de Matadepera, Guillem Montagut, han inaugurat oficialment la nova Sala Mirador, on s’ha instal·lat l’exposició sobre el monestir de Sant Llorenç del Munt. L'estrena ha servit per a presentar també el renovat espai d’aixopluc per als excursionistes i una recepció amb un plafó informatiu, ubicats a l’antiga hostatgeria. Pròximament, s’hi instal·laran lavabos secs a l’interior, serveis que se sumen a la visita que s’ha pogut fer ininterrompudament a l’església durant els mesos de reformes.
"Quin canvi!", reflexionaven els presents a la sala un cop presentada en societat. La renovada seu obrirà entre les nou i les deu del matí -en funció de l'època de l'any- i es podrà visitar cada dia fins a les dues del migdia, amb un aforament d'un centenar de persones entre els tres espais. La directora del parc, Sònia Llobet, ha destacat que s'ha donat "un altre aire" a aquest punt emblemàtic. Durant els últims mesos, s'han fet les tasques de buidatge, neteja i petites obres amb un cost d'uns 60.000 euros. Tot plegat, per a acollir l'exposició que abans hi havia en l'espai aixopluc. Ara, s'ofereix una ruta cronològica que descobreix els orígens i l'evolució de la Mola com a element cabdal a la comarca. "És un tastet que vol incentivar les ganes de visitar altres racons del parc", ha dit Llobet. Un missatge que s'ha repetit des que es van anunciar els canvis previstos en l'entorn natural. "El parc no és només la Mola. Hi ha molts més racons que convidem a descobrir", deia la responsable.
En aquest sentit, el diputat Xesco Gomar ha ressaltat que la mostra ja inaugurada és el resultat de la decisió presa fa gairebé dos anys en no prorrogar la concessió del restaurant. "Hi havia un element fonamental, que era la degradació i la no connexió a la xarxa de llum i aigua, que posava en perill la preservació de l'espai", ha defensat. Alhora, ha remarcat que en el conjunt del parc hi ha una setantena d'espais de restauració que continuen en funcionament, mentre al cim s'han aplicat els criteris de sostenibilitat de la Generalitat. "Cada acció per arreglar l'entorn dura avui més temps i tenim un espai ordenat i endreçat". Un lloc que, amb tot, manté la voluntat de ser "obert a la ciutadania". "No hem arreglat el lloc perquè la gent no vingui. Ha sigut per preservar un espai deteriorat pel pas de les mules i gent que només venia per la restauració", han coincidit les veus.
La davallada de visitants
Segons les dades del parc, el tancament del restaurant ha motivat des d'aleshores una davallada al voltant d'un 20% de visitants. "No només és el nombre de persones, sinó com pugen i la qualitat de la visita", afegia Llobet. En els pròxims mesos, es preveuen més actuacions, que inclouran l'arranjament del Camí dels Monjos. La inversió total d'aquestes accions ascendeix a 250.000 euros, que poden escalar fins a fregar el mig milió un cop s'implementin la resta de mesures en un procés de "millora contínua". Això inclourà un canvi de plaques fotovoltaiques i la posada en marxa dels lavabos secs a la zona on hi havia la cuina. "Amb aquest nivell de plaques, seria impossible donar cobertura a una activitat de restauració com la que es feia, sense fer quelcom contrari a la preservació de l'espai", insistia Gomar.
Un dels moviments més importants per als excursionistes serà la posada en funcionament d'una nova àrea verda d'aparcament a Matadepera, en el punt més pròxim d'accés al parc. "En un parell de mesos esperem tenir adjudicats els contractes", ha confirmat Montagut. Allà també es preveu ubicar un nou estand de venda d'aigua i altres productes de primera necessitat per als visitants. Les tasques de pintura en l'asfalt ja s'estan fent per senyalitzar l'estacionament, que comptarà amb unes 700 places. El repte d'evitar la massificació i assegurar la preservació del parc, com comparteixen les veus, continua fent noves passes.