El PSC demana al govern que garanteixi l’activitat de música al casal cívic de Can Boada

El grup municipal del PSC ha reclamat al govern local que actuï davant del conflicte sorgit al casal cívic del barri de Can Boada, arran de la queixa pública dels membres del grup "Banda Cromática". Segons explica el partit socialista en un comunicat, els membres de l’entitat, que organitzen activitats musicals i tallers d’iniciació a la guitarra de forma lúdica i sense ànim de lucre, han trobat "obstacles" per seguir desenvolupant la seva activitat a l’equipament municipal.
El regidor socialista Javier García es va reunir el passat 23 d’octubre amb representants del grup, que li van traslladar la seva preocupació per la que consideren "manca d’implicació" de l’Ajuntament. "No pot ser que, davant d’un conflicte d’aquest tipus, els veïns demanin ajuda i no se’ls atengui. L’Ajuntament és el propietari de l’equipament i té l’obligació d’intervenir", ha manifestat García.
Des de l’entitat asseguren que fa tres anys que duen a terme l’activitat sense cap incidència, però que recentment se’ls ha prohibit l’accés a la sala que utilitzaven habitualment, "de forma inesperada i sense cap motiu justificable".
El PSC recorda que el casal és un espai públic i que cap persona, ni individualment ni en representació d’una entitat, pot limitar-ne l’ús. Per això, exigeix que el regidor d’Equipaments i la regidora del Districte s'impliquin i garanteixin la continuïtat de l'activitat.
Finalment, García ha expressat el suport del PSC al grup afectat i ha avançat que, si el govern no actua aquesta setmana, portaran el cas al proper ple municipal del 31 d'octubre.