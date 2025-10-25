Nous quiròfans, equipaments mèdics i un nou edifici per a l'Hospital de Terrassa

La Comisió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona ha donat llum verda aquest dissabte a l'expedient que permetrà l'ampliació i millora de les instal·lacions de l'Hospital de Terrassa. El pla especial urbanístic, presentat pel Consorci Sanitari de Terrassa (CST), on s'integra la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa i laFundació Sant Llàtzer, preveu dur a terme una "ordenació global de l'àmbit urbanístic" de l'Hospital en una extensió de 47.958 metres quadrats, a més de regular l'ampliació del complex sanitari.
Aquest nou pas es dona "atenint-se a l'increment de l'actual demanda sanitària del municipi i la necessitat de modernitzar l'Hospital de Terrassa", el qual, recorden al comunicat, es va acabar de construir l'any 1979. Les actuacions que es faran, hi ha l'ampliació de les àrees quirúrgiques, l'ampliació de l'edifici per ubicar un nou aparell de ressonàncies magnètiques, la construcció d'un nou edifici annex que permeti potenciar els serveis externs i desplaçar l'accés amb vehicle rodat a l'actual rotonda d'accés a l'aparcament. També es té previst crear unes plataformes a banda i banda de les escales d'evacuació de l'edifici per ubicar-hi els aparells de climatització de les plantes.
El pla inclou "ordenar la configuració de l'ampliació de manera que es garanteixi una bona qualitat del conjunt que sigui flexible i pràctica per adaptar-se a les futures necessitats i tecnificacipns de l'àmbit sanitàri" de l'Hospital, és a dir, es reorganitzaran les instal·lacions de manera que, de ser necessària una nova reforma, es pugui fer sense gaire incidències en la prestació del servei als usuaris.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició de la Generalitat també ha posat sobre la taula el projecte del corredor de bus ràpid entre Terrassa i Sabadell, el qual passarà per l'Hospital.