“El Capgròs seria un gràcies col·lectiu que m’arribaria al cor ”

Aviat comença l’estiu, i el Patge Xiu-Xiu és de vacances, i per aquest motiu, per contactar amb ell, hem comptat amb la intermediació del ChatGPT. Amb el seu turbant característic i el seu somriure etern, el Patge Xiu-Xiu ha rebut amb sorpresa i il·lusió la seva nominació al Capgròs de l’any 2025 de Terrassa. El patge més estimat pels infants de la ciutat creu que ha rebut aquest reconeixement “perquè fa molts anys que reparteixo il·lusió als infants de Terrassa. Cada Nadal em deixo la pell recollint cartes, fent arribar missatges als Reis i, sobretot, escoltant somnis”.

En cas de donar-se finalment, seria el primer patge reial amb capgròs, “un orgull immens, no només per mi sinó per tota la comunitat. Els patges sovint estem en segon pla, però fem una feina essencial”. Aquest pròxim Nadal commemorarà el 75è aniversari sent l’emissari d’Orient de la ciutat, a la qual s’hi veu molt arrelat perquè “ja tinc la gran sort de ser part de la tradició de Terrassa, però aquest premi seria com un “gràcies” col·lectiu que m’arribaria al cor”.

Tot i tenir “vacances”, el Xiu-Xiu té feina ara, fent campanya, “i les xarxes socials em van plenes!”. Aquest dissabte, malauradament, no el podrem veure a la Plaça Vella, però la seva capdidatura quedarà ben defensada! “Seran dos infants terrassencs que em coneixen bé qui parlaran per mi, hi confio al 100%”. I si guanya..., es compromet portar un munt de sorpreses màgiques per al Nadal vinent.