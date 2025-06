El Casino del Comerç tornarà a obrir convertit en una clínica estètica

L’emblemàtic Casino del Comerç de Terrassa, situat al número 39 del carrer de Sant Pere, tornarà a obrir portes transformat en un centre de benestar integral que combinarà tractaments de dermatologia, estètica, cirurgia plàstica i salut corporal. El projecte, impulsat per mans terrassenques com a ampliació d’un establiment que ja opera a la ciutat, preveu convertir aquest espai històric en un referent del wellness a Terrassa amb consultes externes, sales de tractament i quiròfans propis, entre altres. Tot i que els detalls concrets encara no s’han fet públics, els promotors han avançat que l’obertura al públic podria tenir lloc d’aquí a un o dos anys.

La setmana passada, els nous propietaris van rebre les claus de l’edifici, i ara comença la fase de planificació, que inclou la definició del projecte arquitectònic i la selecció de l’equip tècnic, així com la sol·licitud dels diferents permisos. L’objectiu és preservar el valor patrimonial de l’edifici, alhora que s’adapta a les necessitats d’un centre de salut modern.

El Casino del Comerç, fundat l’any 1860, va ser durant dècades un punt de trobada social i cultural a Terrassa. L’edifici està inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental de la ciutat. Aquest segle ha tingut alguns intents comercials no reeixits com un basar xinès. A l’interior del mateix es conserva l’escala principal i una part patrimonial important com són unes voltes.

Kids&Us, a la primera planta

La nova clínica de dermatologia i estètica tindrà façana al carrer de Sant Pere i ocuparà tota la planta baixa fins a la part del darrere. Paral·lelament, l’escola d’idiomes Kids&Us es traslladarà a la primera planta, amb accés des de la part posterior, on des de la rehabilitació que l’Ajuntament va fer de l’edifici el 2009 hi ha una plaça tancada entre els carrers Gaudí i Rasa en la que hi havia d’anar un centre comercial i oficines. L’edifici compta en total amb 8.846 m2.

Aquesta nova vida que es donarà ara al Casino del Comerç segueix la tendència de recuperar espais emblemàtics per a nous usos contemporanis, com ha passat recentment amb la transformació de la recordada llibreria Boada Riera, reconvertida en una hamburgueseria i, properament, en un aparthotel de la cadena Reini a les plantes superiors.

Un edifici històric

El Casino del Comerç de Terrassa va sobrir portes el 22 de març de 1860 ocupant el que era l’antiga casa Suris. Durant dècades, hi van tenir lloc les activitats típiques dels casinos de l’època, com ara balls, jocs de cartes, billar o escacs. L’any 1984, es va produir la fusió amb l’entitat esportiva EPIC, en un moment en què el Casino ja entrava en una etapa de crisi. Això va motivar la creació d’una immobiliària per gestionar el valuós patrimoni ubicat al centre de la ciutat. Després d’alguns intents empresarials fallits, l’edifici fa anys que es trobava tancat amb un cartell que indicava que hi havia locals a la venda.

Arquitectes i aparelladors

En un edifici d’obra nova construït l’any 2009 sobre una part del solar del Casino del Comerç al carrer de la Rasa, projectat per l’arquitecte Juli Capella, també està previst ubicar-hi les delegacions del Vallès del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona.

Sacsejada al carrer de Sant Pere

El carrer de Sant Pere és un dels eixos comercials més importants de la ciutat per on passen moltes persones cada dia. Després d’un període amb molts locals tancats, està experimentant diversos canvis que li han de donar nova vida i la recuperació del Casino del Comerç és, sens dubte, una peça clau en aquest trencaclosques. Actualment, s’hi estan desenvolupant dues promocions d’habitatges, una de les quals als números 23 i 25, que preveu obrir un nou pas que connectarà amb el passatge Tete Montoliu i arribarà fins a la Nova Jazz Cava. Recentment, també s’ha rehabilitat l’antiga llibreria Boada Riera, una joia del segle XIX que ara acull una hamburgueseria i on pròximament també s’obrirà un aparthotel.