Anellament científic d’ocells al parc de Vallparadís

El parc de Vallparadís ha acollit aquest matí la primera prova pilot d’anellament científic d’ocells en aquest espai, una iniciativa que té com a objectiu aprofundir en el coneixement de l’avifauna urbana i reforçar la conservació de la biodiversitat local. L’activitat ha comptat amb la participació de membres del Grup d'Ornitologia del Centre Excursionista de Terrassa i amb la presència de la regidora de Parcs i Jardins, Montserrat Alba.
L’anellament científic és una tècnica clau per a l’estudi de les aus: permet obtenir dades sobre la biologia, els moviments, la supervivència i les interaccions amb l’entorn. Per fer-ho, s’utilitzen xarxes japoneses col·locades estratègicament dins l’àrea d’estudi, on els ocells són capturats temporalment per ser mesurats, pesats i identificats amb una anella codificada i adaptada a l’espècie.
Les dades obtingudes s’incorporen al registre de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), l’ens encarregat de gestionar les anelles a Catalunya. Les recaptures posteriors d’ocells ja anellats són especialment valuoses per analitzar migracions, longevitat i estat físic dels animals.
Aquesta jornada s’emmarca en la voluntat de crear una futura estació d’anellament a Vallparadís dins del programa SYLVIA de l’ICO, que segueix protocols internacionals que es basen en l'estandardització de l’esforç de mostreig, mantenint de manera estable el nombre i la ubicació de les xarxes i repetint el mateix calendari de sessions any rere any.