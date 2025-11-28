Renoven les regles del joc a l'espai públic: 1.200 euros per resistir-se a la policia i més normes al bus

El ple de Terrassa ha aprovat inicialment aquest divendres la modificació de l'Ordenança de Bases de Convivència Democràtica, una actualització normativa que busca adaptar les regles de la ciutat a la legalitat vigent i adequar-les a la realitat actual. El nou text posa l’accent en la protecció dels drets civils, la seguretat i el respecte al descans veïnal, entre altres, amb un increment generalitzat de l'import de les sancions per fer-les més efectives, garantint la proporcionalitat.
La regidora de Protecció Civil i Via Pública, Ruth Hibernón, ha destacat que la modificació compleix amb un "deure democràtic", incorporant els principis de la Llei d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Així, es tipifiquen com a infraccions greus o molt greus les conductes que promoguin el discurs d’odi, la xenofòbia, el racisme, el masclisme o la LGTBI-fòbia, garantint l’acompanyament a les víctimes. "Volem promoure els valors cívics de veïnatge; preservar l'espai públic com a lloc de convivència, civisme i respecte", ha reblat la regidora.
Més novetats: veto a l'alcohol, policia, absentisme i transport
Entre les mesures més destacades del text original proposat pel govern municipal (Tot per Terrassa i Junts) s'estableix la prohibició de venda d'alcohol als establiments comercials (no restauració) des de les 22 hores fins a les 8 hores.
També s'actualitza el règim sancionador segons la Llei de Seguretat Ciutadana. Això implica multes de 1.200 euros per desobediència o resistència als agents de policia, però també per negar-se a identificar-se o donar dades falses als agents. A més, una de les modificacions estructurals és la supressió de les "hores de compromís social" i del Consell Ciutadà de Convivència, ja que l'Ajuntament considera que han quedat sense objecte.
Així mateix, es regulen aspectes com l'absentisme escolar, sancionant els responsables legals en casos d'inassistència injustificada, i s'introdueixen obligacions per als usuaris del transport públic urbà per garantir la seguretat del servei.
El PSC marca perfil amb una bateria d’esmenes
El govern ha acceptat incorporar un paquet d’esmenes del grup municipal del PSC que, segons el seu portaveu adjunt Javier García, “millora el redactat inicial” perquè aterra la norma a la "realitat quotidiana" de la ciutadania. Amb aquestes esmenes, s’hi han afegit sancions específiques per accedir a equipaments fora d’horari com piscines o pistes esportives, una nova infracció per actes vandàlics contra l’arbrat, i l'ampliació dels supòsits de molèsties veïnals, incorporant olors i fums a més del soroll. També es prohibeix l’accés als autobusos municipals a persones embriagades si generen conflictes i es garanteix resposta a les queixes dels usuaris.
Tot i la supressió del Consell Ciutadà de Convivència, es preveu la creació d’un nou espai per fer seguiment de l’aplicació de la norma. "La ciutadania ha de poder participar no només en l'elaboració, sinó també en el control de l'aplicació de la norma", ha conclòs García.
El PP xoca amb el govern pels treballs comunitaris
El principal punt de fricció ha estat amb el Partit Popular. La portaveu del PP, Marta Giménez, ha presentat una esmena per mantenir la possibilitat de commutar sancions econòmiques "incobrables" per treballs en benefici de la comunitat, argumentant que eliminar aquesta opció genera "impunitat" per a qui no paga.
El govern ha rebutjat la proposta basant-se en informes jurídics, alertant que aquest sistema podria situar l'ordenança en la "il·legalitat" i fer-la impugnable. Davant la negativa, el PP ha votat en contra, igual que Vox. Finalment, l'ordenança s'ha aprovat amb els vots a favor de TxT, Junts, PSC i ERC.
El portaveu d'ERC, Pep Forn, ha lamentat les formes en la negociació de les esmenes socialistes, tot i donar suport al contingut.
Subvencions, càncer de mama i Palestina
Més enllà de l’ordenança, el ple ha debatut altres qüestions rellevants. S’han aprovat les noves bases que regularan l’atorgament de subvencions per a projectes, activitats i serveis, una mesura tècnica per agilitzar la relació amb les entitats, que ha obtingut llum verda amb l'abstenció de PSC i ERC. Esquerra demanava posar com a condició l'ús prioritari del català, però finalment s'ha acordat una esmena i serà "una recomanació". També s’ha debatut una proposta per ampliar el rang d’edat del cribratge de càncer de mama i per agilitzar les reconstruccions. Finalment, s’ha portat al ple la proposta del col·lectiu Terrassa amb Palestina, que declara la ciutat lliure d’apartheid.
Terrassa vol penalitzar l’especulació amb l’habitatge
El ple ha instat el Congrés a canviar la llei per penalitzar l’acumulació d’habitatges amb recàrrecs a l’IBI a partir del tercer pis i un nou impost estatal contra l’especulació. La proposta d’ERC s'ha aprovat amb el suport de TxT i PSC, l’abstenció de Junts i el vot contrari de PP i Vox.
Reclamen els equipaments sanitaris compromesos
Dels acords de Junta de Portaveus, l’Ajuntament reclama a la Generalitat l’execució immediata del CAP Nord, el CUAP i l’ampliació del CAP Sud. Tots els partits han votat a favor. El PSC ha donat suport a la demanda, tot i abstenir-se en dos dels sis punts dels acords. També s'ha aprovat la retirada de l’Ajuntament de la causa del 26F, una decisió que Vox ha criticat.
Suport als veïns dels blocs de Cal Colomer
Els veïns de Can Colomer afectats per la no renovació dels contractes de La Caixa han intervingut al ple, tot i que els pisos han passat recentment a mans de l’Incasol i, per tant, podran quedar-se. Han denunciat la deixadesa en la conservació dels immobles i han exigit garantir la protecció efectiva dels llogaters arreu .
230.000 euros en multes incobrades pels patinets
El ple ha rebutjat la proposta del PP per commutar multes incobrables per treballs comunitaris. Giménez ha denunciat 112.000 euros d’infraccions en patinets no cobrades el 2024 i 122.000 el 2025. El govern ha explicat que l’adhesió a la central de contractació de municipis donarà una nova eina.