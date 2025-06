El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) inicia el pròxim 30 de juny la segona fase de les obres d’adequació del pàrquing 1 de l’Hospital Universitari de Terrassa per a la instal·lació d’un parc fotovoltaic de 2,2 MWp. Aquest tancament parcial s’estendrà fins al 3 de setembre i forma part d’un projecte que convertirà l’Hospital en el centre hospitalari amb la major producció fotovoltaica per a l’autoconsum energètic de Catalunya.

Amb l’objectiu de cobrir pràcticament el 30% del consum elèctric del centre amb energia solar, el projecte contempla la instal·lació de 3.932 plaques de 565W distribuïdes en marquesines als aparcaments P1, P2 i P3. Les obres inclouen, a més, la reconfiguració de la circulació i la redistribució de les places del pàrquing 1 per tal d’optimitzar l’espai disponible.

El plànol de les obres



Aquesta actuació també preveu la creació de més d’una vintena de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb possibilitat d’ampliació en el futur.

Amb motiu de les obres i la consegüent reducció de places d’aparcament, estacionar el vehicle pot resultar més dificultós durant aquest període. Per aquest motiu recomanem prioritzar l’ús del transport públic, una alternativa sostenible i pràctica. Igualment us animem a compartir vehicle o a preveure l’arribada amb suficient antelació per a facilitar l’estacionament.

El projecte s’emmarca dins de la iniciativa estratègica ‘CST Batega Verd’, integrada en el Pla Estratègic 2025-2028 del CST, que promou una sanitat més sostenible i compromesa amb la reducció de l’impacte ambiental. Aquesta aposta per les energies renovables és una mostra del compromís del CST amb la innovació i la responsabilitat ecològica.