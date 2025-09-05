El curs escolar arrenca amb un 43% menys d'alumnes a primer d'ESO

Terrassa iniciarà dilluns vinent, 8 de setembre, el curs escolar 2025-26 amb un total de 28.588 alumnes matriculats a les etapes d'infantil, primària i secundària obligatòria, segons dades dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Occidental. Són 1.674 menys que el curs passat (30.262) i confirmen una tendència a la baixa marcada per la davallada de la natalitat.
A infantil hi haurà un total de 5.142 alumnes (395 menys que el curs passat) i a primària en seran 12.918, amb una reducció de 838 estudiants. A la secundària obligatòria, la xifra baixa fins als 10.528 alumnes, 441 menys que fa un any. Tot i això, el descens més accentuat es registra a primer d'ESO: aquest curs s'hi han matriculat 1.485 estudiants, un 43% menys que l'any anterior.
Pel que fa a les ràtios als centres públics, les dades dels Serveis Territorials indiquen una mitjana de 17,8 alumnes per aula a infantil, 22,5 a primària, 27,9 a l'ESO i 27,8 al batxillerat. Segons dades de l'Ajuntament, la ciutat disposarà de 827 grups a infantil i primària, 363 a secundària i 57 més als instituts escola.
L'oferta de places ha estat suficient per absorbir la demanda a les dues etapes d'entrada. A I3 s'han ofert 1.796 places, amb 1.710 sol·licituds, i a primer d'ESO s'han registrat 1.485 inscripcions per a 1.527 places. Això deixa un marge de vacants que permetrà atendre la matrícula viva i les peticions fora de termini. Tot i això, l'Ajuntament havia demanat la recuperació de les línies retallades en escoles com Roc Alabern i Agustí Bartra, però el Departament d'Educació només ha acceptat mantenir la línia del primer centre.
Escoles bressol amb més demanda que oferta
Les escoles bressol municipals obriran amb 1.040 infants, dels quals 473 són de nou ingrés i 567 repeteixen. La demanda, però, torna a superar l'oferta: només a infantil de dos anys hi ha hagut 833 sol·licituds per 473 places. L'Ajuntament està treballant per ampliar l'oferta amb una nova aula a l’escola Tabalet i, a més, s'està valorant transformar un espai de l’escola El Vallès perquè pugui acollir una escola bressol. Paral·lelament, s'està redactant un nou projecte educatiu comú per a les onze escoles bressol municipals, amb el suport de la Diputació i d'una empresa especialitzada.
Aquest curs, l'educació especial compta amb 179 alumnes repartits entre les escoles EMEE, El Pi, Fàtima i Crespinell. Cal destacar que l'Escola de Noves Oportunitats Educatives (ENOE) s'ha incorporat de manera definitiva a l'escola municipal d'adults La Llar, consolidant un projecte clau per a l’atenció personalitzada i la prevenció de l’abandonament escolar prematur.
Pel que fa a l'etapa postobligatòria, les dades encara són provisionals perquè el procés de matrícula continua obert. Els Serveis Territorials del Vallès Occidental han registrat fins ara 2.138 alumnes a batxillerat i 3.650 a cicles formatius, xifres que s'aniran ajustant les properes setmanes. En aquest àmbit, s'ha avançat en la creació del primer centre integral de formació professional (FP) a Terrassa, que permetrà donar resposta a la demanda creixent. Malgrat la implementació d'un nou sistema d'assignació de places, la demanda inicial supera en un 65% l'oferta pública.
Beques de menjador
Quant al servei de menjador, aquest curs 5.373 alumnes tindran cobertura total de beca d'entre les 8.109 sol·licituds presentades. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha concedit 2.977 ajuts del 100% i 2.396 del 70%, però aquests darrers rebran el complement per part de l'Ajuntament. Segons el consistori, "s’han implementat mesures per millorar els menús i atendre les queixes de les famílies, amb un seguiment continuat per part de l’Ajuntament i l’empresa responsable del servei. També s’ha contractat una persona per centralitzar i gestionar les sol·licituds i incidències relacionades amb el menjador".
L'Ajuntament també ha destinat més de 850.000 euros a obres de manteniment i adequació dels centres, incloent-hi actuacions de seguretat, accessibilitat i ampliació d'espais. Un altre àmbit prioritari ha estat la millora del confort als patis: després d'un estudi a 45 escoles públiques, s'intervindrà en deu centres amb la instal·lació de tendals i la plantació d'arbres, amb un pressupost proper als 100.000 euros. Durant aquest curs també es treballarà en la zonificació escolar, amb la voluntat d’assolir un consens ampli entre les escoles i la comunitat educativa.
Mobilitat i seguretat
Pel que fa a la mobilitat, l’inici del curs comptarà amb un dispositiu policial especial de 70 agents per garantir la seguretat a les entrades i sortides. En la roda de premsa celebrada aquest divendres al matí a l'Ajuntament, on s'han presentat les dades del curs escolar 2025-26, el tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha explicat que "els horaris d'entrada i sortida dels centres concentren un gran volum de desplaçaments, fet que impacta directament en el trànsit, la seguretat viària i la qualitat de l'aire que respirem". És per això que el consistori insisteix a recomanar l’ús del transport públic, la bicicleta, el patinet o el desplaçament a peu. En aquest sentit, Cardona ha remarcat que "aquestes opcions, a més de contribuir la contaminació i el trànsit, milloren la salut i l'autonomia dels infants i fan que els entorns escolars siguin més segurs".
De moment, "seran 17 els centres educatius on hi haurà presència policial en els moments d'entrada i sortida", ha detallat Cardona, afegint que "progressivament, el dispositiu s'anirà reduint fins que la situació és normalitzi".