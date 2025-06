El dipòsit d’Egarvia es traslladarà a Can Parellada

Egarvia traslladarà en els pròxims mesos el dipòsit municipal de vehicles al polígon de Can Parellada, concretament al carrer de Júpiter, segons s'ha informat aquest dilluns durant la comissió informativa de Territori i Habitatge.

El nou emplaçament s'ha fet públic arran d’una intervenció del regidor socialista Marc Armengol, que ha expressat la seva preocupació sobre com accediran les persones afectades per recollir el vehicle si la grua l’ha traslladat a aquesta zona, ja que ara fa un any es va reduir el servei de la línia L10, fins ara l’única que hi donava cobertura.

“Tenint en compte que el dipòsit de vehicles deixarà d’estar en una zona cèntrica i ben comunicada, no sé si s’ha previst recuperar el servei de bus de la línia L10 perquè s’hi pugui arribar amb transport públic”, ha plantejat Armengol, alertant del possible greuge per a la ciutadania.

Davant la inquietud, responsables municipals han explicat que la recent modificació de la línia interurbana B-8, que connecta Rubí i Sant Cugat amb l’Hospital de Terrassa, també permetrà arribar fins al nou dipòsit. El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona,ha detallat que aquesta línia “surt del carrer del Safareig de Sant Cugat, passa per Rubí i tindrà parada als carrers de Neptú, Orió i Apolo”.

També s'ha comentat que la L10 hauria d’haver recuperat ja o estar a punt de recuperar el seu servei habitual.

Actualment, el dipòsit d’Egarvia es troba al carrer de Sant Sebastià, dins el nucli urbà de Terrassa. Si un vehicle es retira de la via pública el servei de Grua Municipal deixa un adhesiu al terra (triangle), indicant que ha estat traslladat al dipòsit municipal i quina documentació cal portar per recuperar-lo en cada cas.