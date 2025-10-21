El Festival Moaré de Terrassa atrau més de 7.000 visitants en la seva segona edició

El Festival Moaré de Terrassa ha tancat la seva segona edició amb un total de 7.163 visitants, una xifra inferior a la de l’any passat (10.160), però que l’Ajuntament considera “una mostra de consolidació d’un projecte que encara és jove, però que ja ha trobat el seu espai”. Els equipaments més concorreguts han estat el Vapor Prodis, amb 5.100 visitants, seguit del Vapor Albinyana (990), el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (708), el Museu Tèxtil (260) i les naus de Cal Reig (105).
Les visites patrimonials, pensades per donar a conèixer la transformació i els nous usos dels antics edificis industrials, han reunit 340 persones, la majoria de Terrassa, tot i que un 32% provenien de fora de la ciutat, principalment de Barcelona. L’impacte a les xarxes socials també ha estat destacat: el compte d’Instagram de Terrassa Turisme ha sumat 525.000 visualitzacions, i el total de reproduccions, comptant col·laboracions amb influencers i accions externes, ha superat l’1,2 milions.
El regidor de Projecció de Ciutat i Turisme, Joan Salvador, ha destacat que “aquest any hem volgut fer un pas endavant i donar més protagonisme a l’àmbit audiovisual”. Segons ha explicat, l’any passat “al Vapor Prodis vam notar que aquesta part havia quedat una mica fluixa, amb poca activitat”, i per això enguany s’hi han incorporat propostes com el set de cinema o les improvisacions de càsting, que “han enriquit molt el programa i reforçat la fusió entre moda i imatge”.
Pel que fa al trasllat del set de cinema de la Plaça Vella al Vapor Prodis, Salvador ha reconegut que “era un risc, perquè la Plaça Vella és un espai de pas constant on molta gent s’atura espontàniament”. Tot i això, assegura que “l’experiència ha estat positiva, i els participants han quedat satisfets, malgrat que la participació hagi estat lleugerament inferior”.
En el balanç final, Salvador ha afirmat que “el Festival Moaré va néixer com una prova, però amb aquesta segona edició queda clar que ha arribat per quedar-se”. El regidor ha conclòs que “la participació i tot el que s’ha pogut fer ens fa pensar que el públic ho ha gaudit molt. Nosaltres també estem molt satisfets amb el resultat, i convençuts que aquest festival té recorregut i futur”.