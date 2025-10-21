Projecte d’un nou tercer carril a la C-16 i C-58

El Govern català impulsa la licitació per a la redacció del projecte constructiu per ampliar la capacitat viària a la bifurcació entre la C-16 i la C-58, en terme municipal de Terrassa. L’actuació té com a objectiu perllongar el tercer carril en sentit sud per millorar la fluïdesa del trànsit i reduir la concentració de vehicles que actualment es produeix abans de la sortida 21.
Segons fonts del Departament de Territori, l’anunci publicat a la Plataforma de Contractació de la Generalitat correspon únicament a la redacció del projecte, no pas a l’execució de les obres, que s’abordarà en una fase posterior. El Departament ha impulsat la redacció del document tècnic que definirà les actuacions necessàries per construir un tercer carril entre l’ampliació de la C-16 realitzada recentment i la bifurcació de la C-16 i la C-58.
El projecte, identificat amb la clau PC-CIB-24108, preveu l’ampliació del tercer carril de la calçada descendent de la C-16 i la C-58, en un tram aproximat d’1,15 quilòmetres comprès entre els punts quilomètrics 22 de la C-16 i 20 de la C-58, en direcció Barcelona. La redacció es licita per un import de 375.000 euros i un termini d’elaboració de 10 mesos, mentre que el conjunt de les actuacions està valorat en prop de 10 milions d’euros. L’àmbit d’intervenció, situat íntegrament al municipi de Terrassa, abasta actualment una calçada de dos carrils en sentit Barcelona.
El projecte constructiu definirà també l’ampliació de diverses estructures existents, com ponts i passos sobre la C-16, la C-58 i la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), així com la reposició de serveis afectats, la millora de la senyalització i dels sistemes de contenció.
També s’inclourà un estudi de ferm i l’anàlisi del Torrent de les Carbonelles, que podria requerir desviació parcial, d’acord amb els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El projecte també haurà d’incloure imatges virtuals de l’actuació, una maqueta i un resum divulgatiu per facilitar la comprensió ciutadana.
La redacció es farà amb metodologia integrada BIM, que permet una millor coordinació entre disciplines i optimitza la planificació de les futures obres. Un cop finalitzat el projecte, Territori preveu licitar i executar els treballs que completaran la continuïtat del tercer carril entre la C-16 i la C-58, reforçant la connexió al Vallès Occidental.
Terrassa ja disposa, des del juliol, de l’ampliació de la C-16 iniciada a principis de 2024. Les obres, que han intervingut en prop de dos quilòmetres, han suposat la posada en marxa d’un tercer carril en ambdós sentits per absorbir l’increment de trànsit arran de l’entrada en funcionament de la nova B-40 fins a Abrera, al Baix Llobregat.