Fre als abusos dels VMP: “No és una joguina”

Terrassa, igual que la resta de municipis catalans, participa aquesta setmana en una nova campanya de vigilància i control de conductes de risc en bicicletes i patinets elèctrics. L’operatiu, coordinat pel Servei Català de Trànsit amb les policies locals i els Mossos d’Esquadra, s’allargarà fins diumenge 26 d’octubre i pretén reduir la sinistralitat d’aquests col·lectius cada cop més presents a la via pública.
Durant set dies, els agents intensificaran els controls tant en vies urbanes com interurbanes per detectar distraccions, circulacions imprudents o estacionaments indeguts, així com per garantir el respecte als semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit. En el cas dels ciclistes, també es comprovarà l’ús del casc homologat i el compliment de la distància mínima d’un metre i mig per part dels vehicles a l’hora d’avançar-los.
Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP), Trànsit recorda que han de seguir les mateixes normes de circulació que qualsevol altre vehicle. Tampoc poden circular per travesseres, vies interurbanes ni túnels urbans; no poden portar acompanyant, superar els 25 quilòmetres per hora ni utilitzar auriculars o el telèfon mòbil durant la conducció. A més, els menors estan sotmesos a una taxa d’alcohol 0,0 i, en hores nocturnes o amb poca visibilitat, és obligatori circular amb llums i elements reflectors.
El cap de la Divisió de Mobilitat i Seguretat Viària de la Policia Municipal de Terrassa, Jordi Marín, subratlla que la finalitat d’aquestes campanyes és eminentment preventiva: “L’objectiu és la reducció dels sinistres viaris. Està estadísticament demostrat que com més denúncies fem per indisciplina viària, menys accidents es produeixen”. Les infraccions més freqüents entre els usuaris de patinets, explica, són “circular per llocs no habilitats, especialment per voreres o passejos centrals com els de la Rambla d’Ègara o la rambla de Francesc Macià”, així com “fer-ho amb auriculars o més d’una persona a bord”.
En aquest sentit, Marín adverteix que circular amb auriculars “aïlla acústicament del teu entorn i et fa aliè al que passa al voltant. No escoltes un crit d’atenció o l’aproximació d’un vehicle i això és extremadament perillós”. Aquestes infraccions es castiguen amb multes de fins a 200 euros.
Tot i la vessant sancionadora, el responsable policial remarca la importància del vessant pedagògic: “Aquest fenomen és relativament recent, i encara hi ha qui no coneix bé la normativa. Abans trobàvem molts patinets modificats tècnicament que desenvolupaven més potència i suposaven un risc greu per als vianants. Ara gairebé han desaparegut, i això és un avenç important”. També admet que, des del punt de vista operatiu, “encara és un repte” la manca d’una matrícula o element identificatiu obligatori als VMP, fet que en dificulta el control.
Consciència social
Trànsit ha dut a terme quatre campanyes ja aquest 2025: gener, maig, juliol i octubre. Cada operatiu va acompanyat d’una campanya informativa sobre bones pràctiques, amb l’objectiu de fomentar el civisme i la convivència entre diferents modes de transport. “El respecte i la consciència col·lectiva són essencials —assenyala Marín—. Si no hi ha civisme, les campanyes ajuden, però no n’hi ha prou: cal que tothom sigui conscient del risc i de la seva responsabilitat”.
Les dades evidencien la necessitat d’ actuacions. El 2024 es van registrar 175 sinistres viaris amb patinets implicats a Terrassa, un 9,3% del total, amb una alta lesivitat a causa de la vulnerabilitat dels conductors. A més, aquell any es va assolir un nou rècord de sancions: la Policia Municipal va interposar 1.548 denúncies a usuaris de VMP, un 11% més que el 2023 (1.394) i més del doble que el 2022 (677). En només dos anys, les sancions s’han duplicat.
Les infraccions més habituals continuen sent les mateixes: circular per llocs inadequats i per la vorera, utilitzar auriculars o conduir amb acompanyant. Durant les campanyes de 2024 es van formular 682 denúncies, mentre que el 2025, amb quatre campanyes finalitzades i una en curs, ja se n’han registrat 359. Els responsables municipals esperen tancar l’any amb una xifra inferior, fet que interpretaran com a senyal de normalització en l’ús dels patinets.
Segons Marín, aquesta reducció progressiva indica que “hi ha un major coneixement de la normativa i una adaptació més gran a la convivència amb altres modes de transport”. No obstant això, recorda que molts conductors de VMP “no tenen permís de conduir i, per tant, no són plenament coneixedors de les normes”. Aquesta manca de formació, combinada amb la percepció que el patinet és una joguina i no un vehicle, “és un dels principals reptes per garantir una mobilitat segura”. Per això, conclou amb una reflexió: “El VMP és un vehicle a tots els efectes, i cal entendre’l com a tal. Les sancions són necessàries per corregir comportaments, però sobretot hem d’apostar per la pedagogia i el respecte”.
Pedagogia, sancions i confusions: 38 denúncies
Diverses patrulles controlen la ciutat en el marc de la campanya de vigilància, i el Diari de Terrassa va poder acompanyar ahir dues d’elles pel Centre per a conèixer la realitat de la situació.
La Plaça Vella amb la cantonada del carrer Font Vella és un dels principals focus de queixes dels vianants i els comerciants pel volum de VMPs que baixen a gran velocitat, especialment patinets. Va ser aquí on van començar les dues patrulles, i poc van trigar a identificar una primera infracció: un menor que circulava pujat al patinet, en un espai on és completament prohibida la circulació. Els agents assenyalaven que efectivament estava correctament indicat amb senyals verticals, al davant de l’òptica Clotet, i senyals horitzontals en forma de pintades a terra pel carrer Font Vella alertant d’aquesta prohibició.
Indocumentació, una constant
En aquest cas, el jove no duia amb ell a sobre cap documentació, fet que en complicava a la seva identificació i obligava a la immobilització del vehicle. Segons els mateixos agents, aquests casos són més que habituals, ja que “avui dia, costa molt que la gent porti a sobre la documentació. Ni tan sols el DNI digital, mira que és fàcil!”, expressaven.
Molta pedagogia
En general, el panorama que es van trobar els agents municipals era de gent que complia amb l’ordenança, i caminava a peu mentre acompanyava el seu patinet sense anar-hi a sobre. Les patrulles van canviar d’ubicació i es van dirigir cap a la Rambla d’Ègara, en un altre dels punts conflictius del Centre. En aquest cas, perquè els conductors de VMPs poden circular per la vorera central infringint l’ordenança.
El primer que es van trobar, però, va ser amb la confusió d’una usuària que va ser a punt de cometre una infracció que desconeixia: a l’entrada del portal de Sant Roc hi ha un senyal de “prohibida la circulació excepte bicicletes”. Ella, amb el seu patinet, procedia a circular-hi perquè creia que l’ordenança incloïa el seu vehicle. Els agents la van haver d’aturar per a explicar-ho detingudament, abans que creués i fos objecte de sanció. La usuària, agraïda, ho va entendre.
Més estrictes van ser amb un jove conductor d’un patinet, que va cometre una de les infraccions més perilloses, explicaven els agents: baixar la Rambla amb patinet i auriculars posats. El jove va detenir-se de seguida i va reconèixer la infracció.
Durant la primera jornada d’aquesta campanya de vigilància de les infraccions dels VMPs, aquestes dues patrulles van interposar 38 denúncies: 4 a bicicletes i 34 a patinets.