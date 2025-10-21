El servei d’atenció al part del CST rep un premi estatal per la seva qualitat assistencial

L’Hospital Universitari de Terrassa ha estat reconegut als Premis Best Spanish Hospital Awards (BSH) pel seu servei d’atenció al part, en la categoria d’Avaluació Sanitària Basada en Valor. El guardó posa en relleu la qualitat assistencial que ofereix el centre, valorant aspectes com l’experiència de les pacients, la seguretat clínica i l’eficiència en el procés del part.
La setena edició dels Premis BSH, organitzats per Higia Benchmarking a la Casa de Convalescència de Barcelona, va reunir 149 hospitals d’arreu de l’Estat —89 públics i 60 privats—, i va reconèixer 62 centres en set categories després d’analitzar més de 3.000 indicadors clínics.
L’Hospital Universitari de Terrassa va destacar pel seu sistema d’avaluació basat en l’experiència directa de les pacients, que es recull mitjançant enquestes de satisfacció. Aquestes dades permeten valorar la qualitat del servei des d’una mirada subjectiva però essencial: la de les mares. El model d’atenció al part del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es fonamenta en l’escolta activa, la proximitat i el treball en equip d’un ampli grup de professionals —obstetres, llevadores, personal d’infermeria, anestesistes i pediatres—.
Amb aquest reconeixement, el CST consolida el seu lideratge en l’àmbit de la salut maternoinfantil i reafirma el seu compromís amb una atenció sanitària basada en valor, centrada en els resultats que més importen a les persones.
El Servei de Ginecologia i Obstetrícia del CST ofereix una atenció integral i continuada a les dones al llarg de totes les etapes de la seva vida reproductiva. L’atenció comença als ASSIR (Centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) dels CAP Sant Llàtzer i Can Roca de Terrassa, Sant Genís de Rubí i Doctor Joan Planas de Castellbisbal, i culmina a l’Hospital Universitari de Terrassa, on es concentra l’atenció especialitzada.
L’equip atén gestacions de baix i alt risc i promou un model respectuós i humanitzat, en què la dona i la seva parella són protagonistes actius en les decisions. L’objectiu és que visquin el part com una experiència positiva, segura i personalitzada.
El servei compta també amb una Unitat Funcional de Salut Mental Perinatal, que ofereix suport emocional i psicològic des de la preconcepció fins a un any després del part, incloent-hi l’atenció al dol perinatal. Aquesta mirada integral posa la salut emocional de la dona al centre del procés.
Entre la seva àmplia cartera de serveis, destaquen el diagnòstic prenatal, l’atenció al part natural, la interrupció voluntària de l’embaràs i la pediatria mediambiental, una de les poques consultes d’aquest tipus existents a tot l’Estat. Aquesta especialitat s’ocupa de prevenir i tractar problemes de salut infantil relacionats amb l’entorn, com l’alimentació o la contaminació atmosfèrica.
A més, el CST és centre docent acreditat per a la formació de residents de ginecologia i d’infermeria obstètrica (llevadores), que participen activament en l’assistència, en un entorn orientat a l’excel·lència professional i formativa.