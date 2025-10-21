Primer pas per construir dos intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat

El Govern ha aprovat la subscripció del conveni per a la construcció de dos intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat del Vallès, un a l’estació d’Hospital General i l’altre a la de Volpelleres. Aquest conveni, que es signarà quan l’Estat també ho aprovi, preveu una inversió de 36 milions d’euros i s’emmarca en el protocol d’encomanes de gestió per a l’execució de millores en infraestructures a Catalunya. Els nous intercanviadors projectats han de permetre connectar la línia de Rodalies R8 (Martorell-Granollers) amb les línies S1 (Terrassa-Barcelona) i S2 (Sabadell-Barcelona) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), facilitant així una interconnexió en malla entre diverses línies i operadors.
El conveni aprovat avui concreta els detalls per a la construcció de dos intercanviadors a Sant Cugat del Vallès que connectaran la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la xarxa de Rodalies. El conveni el signaran el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).
Les dues línies d'FGC coincideixen amb la de Rodalies a l’alçada de Sant Cugat del Vallès, un fet que obre la possibilitat de fer una connexió ferroviària a través d’una estació amb intercanviador a cada intersecció. A la línia S1, la parada de l’Hospital General de Catalunya es troba a escassos metres de la cruïlla de les vies, però la de Rodalies es troba força lluny, ja en el terme municipal de Rubí.
Amb la línia S2 hi ha més facilitats. L’estació de Volpelleres (S2) és jove – es va inaugurar l’any 2010 -, i ja es va projectar pensant en fer-la coincidir amb el punt de creuament de la línia de Rodalies, facilitant la creació d’una única estació amb accés als dos serveis. L’actual estació de Sant Cugat a l’R8 es troba allunyada del punt, un quilòmetre al nord.
Adif elaborarà els estudis previs per a cada intercanviador, en coordinació amb la Generalitat. Posteriorment, la Generalitat en redactarà els projectes constructius i licitarà i executarà les obres corresponents, només amb l’excepció d’aquelles que afectin la xarxa d’interès general, i que executarà l’Adif.