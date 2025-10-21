El mural de Toriyama s’ubicarà al carrer de la Mola, a Sant Llorenç

Terrassa homenatjarà el llegendari creador de Bola de Drac, Akira Toriyama, amb un mural que ja té ubicació definitiva: el carrer de la Mola, número 71, al barri de Sant Llorenç. L’obra, que mirarà cap a l’avinguda del Vallès, plasmarà el dibuix proposat per l’artista urbà Erizo Spin, reconegut per les seves intervencions murals que combinen estètica pop i temàtica japonesa, i que ja ha realitzat altres murals dedicats al manga.
Aquesta informació s'ha donat aquest dimarts a la Comissió Informativa de Projecció de la Ciutat, presidida pel tinent d’alcalde de l’àrea, Joan Salvador. Salvador ha explicat que, per la ubicació de l’espai, s’han fet gestions amb l’Associació de Veïns de Sant Llorenç i amb els propietaris de l’edifici on es troba la paret mitgera en què s’actuarà. Està previst pintar el mural durant el mes de novembre.
“He vist l’obra en petit i és molt xula, estic convençut que agradarà”, ha dit el regidor. Serà un mural d’homenatge que recollirà els personatges més emblemàtics de Toriyama, figures que han establert un fort vincle amb la cultura catalana.
La iniciativa, aprovada al ple d’abril de 2024, sorgeix a proposta de La Frikassa, arran de la idea de la botiga de còmics Nikochan de dedicar un carrer a l’autor de Bola de Drac i Dr. Slump, com a homenatge, després de la seva mort el març de 2024.
El nou mural al barri de Sant Llorenç farà de Terrassa un dels punts de referència del reconeixement artístic a Akira Toriyama al país i simbolitza l’impacte generacional del seu llegat. A Catalunya, les seves sèries d’anime van tenir un paper destacat en la promoció del català, gràcies al doblatge i a l’emissió per TV3 durant els anys noranta.
El projecte s’afegeix a altres homenatges similars, com el mural de 17 metres que Santa Coloma de Gramenet va inaugurar al Parc Fluvial del Besòs.