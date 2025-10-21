El tercer sector reclama destinar un 17% del pressupost del 2026 a despesa social, uns 45 milions

La Taula d’Acció Social de Terrassa (TAS), que agrupa 24 entitats del tercer sector de la ciutat, ha presentat aquest dimarts als grups municipals del consistori el seu posicionament davant el pressupost municipal de 2026. El document, titulat “Per uns comptes més socials, eficients i transformadors”, recull deu propostes per reforçar les polítiques socials locals i millorar l’eficiència en la gestió dels recursos públics.
Entre les principals demandes, la TAS reclama incrementar el pressupost destinat a serveis socials del 14,39% actual, 38,24 milions d’euros, fins al 17% el 2026, uns 45 milions. També proposa establir convenis pluriennals amb les entitats per garantir l’estabilitat del finançament i permetre una millor planificació dels serveis, superant la dependència de convocatòries anuals.
El document inclou mesures concretes, com la creació d’un fons de 2 milions d’euros per afrontar emergències socials i plans de xoc en àmbits com l’habitatge, la salut mental, les cures o la infància, i una partida d’1 milió per impulsar la innovació social i donar suport a projectes coparticipats entre administració i entitats.
La TAS també defensa una major eficiència en la despesa pública, amb la reducció de la burocràcia i de dinàmiques internes poc productives per potenciar la proximitat i l’acció directa amb les persones. “Invertir en prevenció i promoció redueix vulnerabilitats a llarg termini i estalvia costos al sistema social i sanitari”, recull el document.
Una altra de les propostes és aprofundir en la col·laboració públic-privada, amb espais de planificació conjunta entre Ajuntament i entitats per dissenyar i avaluar les polítiques socials. El document planteja, a més, millorar la transparència i la rendició de comptes sobre l’impacte real dels recursos destinats a l’àmbit social.
"No venim només a demanar més recursos, sinó a garantir-ne un millor ús i més impacte social", ha afirmat la presidenta de la TAS, Ester Pérez, que ha subratllat la voluntat de les entitats “de ser aliades del govern i de tota la corporació municipal per construir una ciutat més justa, inclusiva i cohesionada".
La TAS ja va traslladar el document el 16 d’octubre a la regidora d’Acció Social, Patricia Reche, i a l’equip de l’àrea. Aquest dimarts l’ha presentat als grups municipals i preveu reunir-se divendres amb l’alcalde, Jordi Ballart, tot i que s'ha d'acabar de concretar.
Pérez ha recordat que "Terrassa ha crescut en població, diversitat i complexitat, i el model social de ciutat ha d’evolucionar". En aquest sentit, ha reclamat al govern municipal que incorpori les propostes de la TAS al pressupost de 2026 i que impulsi convenis a llarg termini que garanteixin l’estabilitat del tercer sector. També ha apel·lat als grups de l’oposició a fer de la cohesió social una prioritat comuna durant el debat pressupostari.
El posicionament conclou amb una crida al consens: "Terrassa pot ser referent en polítiques socials locals eficients i transformadores. Només amb recursos suficients, ben orientats i amb compromís a llarg termini podrem donar respostes efectives als grans reptes socials de la ciutat".