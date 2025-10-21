Junts per Terrassa rebutja l’augment de les cotitzacions dels autònoms

El grup municipal de Junts per Terrassa traslladarà a la junta de portaveus de l’Ajuntament un acord per rebutjar a la proposta del Govern de l’Estat d’incrementar les cotitzacions dels treballadors autònoms prevista per als anys 2026, 2027 i 2028. Junts considera que “es tracta d’una mesura injusta i desproporcionada”.
La portaveu de Junts per Terrassa i tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Meritxell Lluís, ha afirmat que “pujar la quota d’autònoms afectaria de manera a més de 13.000 autònoms de la nostra ciutat, impactaria directament en les classes mitjanes, treballadores i els petits negocis de la ciutat, i podria arribar a comprometre la continuïtat dels seus negocis i la seva economia personal”.
A Terrassa hi ha més de 13.000 persones autònomes, que representen el 21,6% del total del Vallès Occidental. La portaveu Meritxell Lluís afirma que “els autònoms són els grans oblidats per l’Estat espanyol, no es té en compte la singularitat de les seves necessitats. Són un col·lectiu que necessita tenir a l’administració al costat, necessita facilitats, no més traves que puguin fer trontollar els seus negocis”.
L’acord que presenta Junts insta el Govern estatal a retirar la proposta i obrir “un diàleg real” amb els representants del col·lectiu, els agents socials i les forces polítiques, per definir un model de cotització més just, equitatiu i adaptat a la realitat econòmica. També reclama la reducció de la pressió fiscal sobre autònoms i pimes i la creació de mesures de suport a la digitalització, la innovació i la conciliació laboral.