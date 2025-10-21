Terrassa, entre les ciutats que rebran ajudes per reparar els danys de les pluges

El Consell de Ministres ha inclòs Terrassa entre els municipis afectats per les pluges torrencials registrades els dies 12 i 13 de juliol de 2025, episodi que va causar danys a diversos punts de la ciutat i que ara permetrà als afectats sol·licitar ajuts estatals.
Segons el govern espanyol, l’actualització del llistat de municipis afectats per emergències climàtiques busca garantir la cobertura total de totes les localitats que van patir danys durant l’estiu. A Catalunya, Terrassa s’afegeix a altres municipis com Barcelona, Vilafranca del Penedès o Sabadell.
Durant l’episodi de juliol, Terrassa va registrar més de 33 litres per metre quadrat, amb pics de 20 mm acumulats en només mitja hora, un fenomen que s’ha considerat excepcional per intensitat i concentració temporal. Aquest episodi forma part dels successos inclosos en la relació oficial que permet accedir als ajuts estatals.
El Consell de Ministres destaca que la denominació dels municipis reflecteix on va començar l’emergència, però que els ajuts poden ser sol·licitats per tots els municipis que acreditin els perjudicis soferts. Això permet que Terrassa pugui accedir als ajuts malgrat que els efectes de les pluges poguessin afectar diverses zones de la ciutat.
Els ajuts formen part de les mesures previstes per la Llei de Protecció Civil del 2015 i les resolucions adoptades el 26 d’agost passat. L’objectiu és garantir que tant particulars com empreses i explotacions agràries que hagin patit danys puguin rebre compensació per les afectacions ocasionades per pluges torrencials i altres emergències climàtiques.
A Catalunya, l’episodi de pluges de juliol es troba inclòs en la relació oficial dels successos recollits en aquesta actualització, que abasta municipis afectats per pluges intenses i incendis forestals.