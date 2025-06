El festival solidari SoliViver escalfa motors

El SoliViver, de l'institut Escola Pere Viver, arriba aquest divendres 6 de juny, a la seva tercera edició. Un festival solidari amb les persones refugiades i desplaçades en col·laboració amb ACNUR - Loco Festival, que neix de l’Itinerari Pràctic personal d’Emprenedoria de 4t d’ESO, on els alumnes han creat una ONG cooperativa per organitzar tot l’esdeveniment, implicant-se activament en totes les àrees de gestió -economia, comunicació i logística, entre d'altres-.

L’objectiu principal de l'esdeveniment és sensibilitzar i conscienciar sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades i, recaptar fons per a projectes educatius en camps de refugiats arreu del món, a través d’ACNUR -el 100% dels beneficis del festival es destin a aquesta finalitat-. A la darrera edició, el 2024, van comptar amb més de 800 assistents al llarg de la jornada i van rebre una donació final neta de més de 2.000 euros.

Al llarg de la jornada hi haurà una gran varietat d’activitats familiars i culturals, tals com Tallers, jocs, manualitats, gimcanes i tornejos esportius. Evidentment, no es podien oblidar de la cultura popular, amb actuacions en directe de d'artistes locals, batucades i, fins i tot, un improshow.

L'escola obrirà les portes a les 17 hores del divendres, i allargarà el festival fins a les 23 hores.