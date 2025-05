El Mercat de la Independència aposta per la sostenibilitat

La Diputació de Barcelona dins la campanya "Apropant el mercat: competitiu, digital i sostenible", té l'objectiu de dinamitzar i modernitzar els mercats de 58 municipis catalans. Ara, el Mercat de la Independència es veu beneficiat d'aquesta iniciativa, amb la incorporació d'un tricicle elèctric per fer el repartiment a domicili dels productes del mercat, la instal·lació de dues dobles portes per millorar l'eficiència energètica, i la campanya de sensibilització per substituir els envasos d'un sol gust. D'aquesta manera, el mercat rep 5.100 taifes i 6.400 bosses de reixeta reuitilitzables per promocionar la sostenibilitat i el comerç de proximitat a través dels seus clients. A part, també s'han proporcionat diversos tuppers, cabassos i bosses de tela.

La campanya sencera als 58 municipis catalans, s'ha finançat amb a través de 2 milions d'euros dels fons Next Generation, i mig milió més de part de la Diputació de Barcelona. "Volem conscienciar la clientela de la importància de la sostenibilitat i del comerç de mercats -informa Olga Serra, Diputada delegada de Comerç i Consum a la Diputació-. Un 60% de les famílies ja està fent ús de bosses o de taifes per fer la compra habitual i instaurar aquests materials". El tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha mostrat el seu agraïment de part de l'Ajuntament, dient que així també "recordem els orígens dels nostres mercats, de tornar a comprar a granel, la quantitat necessària. El que feien les nostres àvies, que reaprofitaven i optimitzaven al màxim el producte perquè no hi hagués un malbaratament alimentari. I amb aquestes campanyes és el que estem aconseguint".