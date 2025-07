El pare i els germans de les noies de Terrassa assassinades al Pakistan el 2022 aniran a judici per matrimoni forçós

El cas de les germanes de Terrassa assassinades el 2022 pels seus familiars al Pakistan per no acceptar un matrimoni forçós anirà finalment a judici, segons ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'assassinat, però, no es podrà jutjar, ja que es va cometre al Pakistan. A més, un tribunal pakistanès ja va jutjar fins a un total de sis detinguts, entre els quals hi havia els dos germans, però van acabar absolts perquè van rebre "el perdó" de la família. Ara un jutge de Terrassa els tornarà a asseure al banc dels acusats, juntament amb el pare, per obligar-les a un matrimoni forçós, maltractament i coaccions. Al pare també se l'investiga a l'Audiència Nacional per haver ordenat l'assassinat.

El cas de les noies de Terrassa és el tràgic final d'una història que es remunta a finals de 2017, quan el pare de les joves, instal·lat a Terrassa des de feia dos anys, inicia els tràmits de reagrupament familiar perquè una de les filles i un dels seus fills vinguin a viure a Catalunya.

Un cop aquí, la noia, adolescent, estava sotmesa en tot moment al control del seu pare i el seu germà i tenia prohibit relacionar-se amb persones que no fossin de "l'àmbit estrictament familiar". Fruit d'aquella situació, la jove va arribar a intentar-se suïcidar a finals de 2018.

El 2019 tots tres es van viatjar al Pakistan. La noia va fer-ho enganyada i no sabia que l'objectiu de la visita al seu país era celebrar un matrimoni forçós amb un parent. La noia s'hi va negar i en tornar a Terrassa es va acabar escapant de casa i va iniciar una relació sentimental amb un altre home.

El mateix va passar amb l'altra germana, a qui van obligar a casar-se també a finals de 2019. En el seu cas, els tràmits del reagrupament familiar van arribar més tard, el 2020. Com la seva germana, era en tot moment controlada pel pare i els germans fins que va aconseguir escapar i reunir-se amb la seva germana, en un pis a Barcelona.

Les represàlies per la "traïció" familiar van arribar el maig de 2022. Segons el relat del jutge de Terrassa en la seva interlocutòria d'obertura de judici, el pare va confeccionar un pla per portar-les enganyades de nou al Pakistan. Hi van arribar el 18 de maig i dos dies més tard, el 20, eren assassinades per un grup de familiars per "netejar l'honor" de la família.