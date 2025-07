Taigua denunciarà als Mossos d’Esquadra una suplantació de la seva identitat corporativa, detectada aquest dimarts al matí arran de la visita de persones afectades a les oficines de la plaça Jaume Jover, preguntant per l’estat del seu tràmit. Taigua ha comprovat que no només es suplanta la seva imatge, sinó també la de qualsevol empresa de gestió d’aigua o electricitat, simulant un canvi de titularitat a través d’una pàgina web fraudulenta.

El frau comença quan l’usuari cerca a Google “canvi titular Taigua”. Com a primer resultat, apareix una suposada consultoria que ofereix el tràmit per 34,50 euros. Aquesta web reprodueix el logotip i la imatge de Taigua i sol·licita el pagament, així com dades personals i bancàries, sense demanar la documentació requerida habitualment. Un cop feta la transacció, s’envia un correu de confirmació, però el tràmit no es duu a terme.

L’Ajuntament de Terrassa i Taigua alerten que es tracta d’una estafa i que es presentarà denúncia davant els Mossos d’Esquadra i es comunicarà a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Es recorda que qualsevol gestió s’ha de fer únicament des del web de l'empresa municipal.