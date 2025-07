Malestar veïnal per la proliferació de mosques a Matadepera

Tot i que l’Ajuntament de Matadepera assegura que la quantitat de mosques detectada al municipi “és l’habitual per l’època de l’any” i que “no es tracta de cap plaga” -segons una empresa contractada per a realitzar el control de plagues-, molts veïns de barris com Can Candi, Can Solà, Mas Sot, Verge de Montserrat i Pla de Sant Llorenç discrepen d’aquesta valoració.

Els residents afectats consideren que la presència de mosques és excepcionalment elevada i està alterant el dia a dia a moltes llars i espais exteriors. Ricard Cruz, veí del Mas Sot, explica que “tot i que va començar uns dies abans, des del cap de setmana passat hi ha un gran volum de mosques al poble. I això ens impedeix fer vida normal”.

Molèsties al dia a dia

Assegura que no es tracta d’un cas aïllat: “Hem parlat amb altres veïns propers i tots ho han notat”. El problema afecta la vida quotidiana dins les llars, ja que “és impossible fer àpats si has tingut prèviament la casa oberta, perquè es posen a sobre del menjar”. I afegeix: “Vas tot el dia amb el matamosques o insecticida. És molt molest”.

Una situació similar descriu Pere Arch, resident a Can Vinyers, que afirma que “els veïns de la zona hem experimentat des de fa uns dies un augment significatiu de la presència d’aquests insectes”. Explica que, davant d’aquest problema, “cal tenir les finestres tancades, perquè les mosques són molt emprenyadores”.

Sandra Mercader, que viu al passeig de Matadepera, també confirma que la percepció és generalitzada entre molts residents i que “això sembla una plaga perquè el volum no és normal”. Explica que, a l’interior de la seva llar, les mosques es queden a les parets “procreant i reproduint-se”, i matisa que el problema no és extensiu a tot el municipi: “Els veïns de les Pedritxes no comparteixen aquesta impressió de plaga. Ho patim sobretot els veïns del poble”.