Gairebé un de cada quatre alumnes terrassencs ha rebut algun ajut de menjador aquest curs

El curs escolar 2024-2025 es van presentar 8.716 sol·licituds d'ajuts de menjador a Terrassa, un 2,5% menys respecte del curs anterior. Una dada curiosa perquè es tracta només d'un dels sis municipis del Vallès Occidental que no ha crescut en nombre de sol·licituds. Així ho recull el Consell Comarcal a l'Informe d'Ajuts Individuals de Menjador. D'aquestes sol·licituds presentades, Terrassa ha pogut repartir ajudes a 6.966 alumnes o, el que és el mateix, al 79,9% dels demandants d'ajuts. Malauradament, 1.750 alumnes, un 20,1% del total dels sol·licitants, es van quedar sense ajuts. És un nombre elevat, però va en sintonia amb la mitjana comarcal (20,5%) i només és millorat per cinc municipis: Montcada i Reixac (14,5%), Ripollet (17,3%), Rubí (17,5%), Sentmenat (17,7%) i Sabadell (18,0%).

Malgrat el decreixement de sol·licituds a Terrassa, aquestes 6.966 ajudes concedides enguany són 66 més que al curs anterior, i voregen les màximes històriques. Això, tenint en compte els prop de 31.000 alumnes registrats a la ciutat per l'Ajuntament, fa que la taxa d'incidència (alumnat beneficiari en relació amb l’alumnat total) sigui de 23,3%. Dit d'altra manera, gairebé un de cada quatre alumnes terrassencs ha estat beneficiari d'un ajut de menjador durant el curs 2024-2025. Els imports d'aquestes ajudes poden ser o bé del 70% del total del cost del menjador, o bé del 100%, i aquí a Terrassa, les sol·licituds concedides s'han repartit en un 42,2% i un 57,8% respectivament.

Pel que fa a les etapes educatives, els ajuts s'han centrat en bona part a primària, amb un 63,6% del total de sol·licituds concedides. A infantil s'hi ha destinat un 26,6% i a secundària un 9,8%.

Terrassa és un dels municipis que destaca per les ajudes concedides als centres concertats, per sobre de la mitjana comarcal (24,5%). Concretament, el 28,5% dels ajuts de la ciutat han anat dirigits a aquests centres concertats, pel 71,5% de la pública. Només Sentmenat (31,9%), Sant Cugat del Vallès (30,8%), Sabadell (30,6%) i Santa Perpètua de Mogoda (29,3%) hi són per sobre en aquest aspecte. Seguint la incidència dels ajuts en aquest àmbit, Terrassa destaca com el municipi amb la diferència més àmplia entre la incidència a la pública i a la privada. Mentre que a la pública, els beneficiaris d'ajuts representen un 29,5% del total d'alumnes, a la concertada representen un 15,2%. Prop d'un de cada tres estudiants de la pública són receptors d'algun ajut, mentre que aquesta relació es redueix a la concertada amb prop d'un de cada set alumnes.